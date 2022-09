De nuevo Messi a olvidado por Xavi: adiós y sustituirá a CR7 en enero

Contra todo pronóstico, Memphis Depay decidió permanecer en Can Barça hace un par de semanas dejando de lado todas las ofertas recibidas para cambiar de aires y, por ende, tratar de encontrar un destino que le brindase los minutos perdidos en el conjunto catalán. A pesar de que Ronald Koeman le situó como el mejor recambio posible tras la salida de Leo Messi, la llegada de Xavi Hernández al banquillo culé ha sido catastrófica para él ya que con el técnico español apenas ha gozado de protagonismo.

El fichaje de Aubameyang en el pasado mes de enero acabó con sus opciones de ser titular en el Barça y, aunque hace unos días decidiera quedarse en el club y cumplir el año que le queda de contrato, todo hace indicar que en el próximo mercado invernal saldrá del equipo. El club sabe que el adiós de Memphis es una necesidad imperiosa atendiendo a que su salario servirá para oxigenar parcialmente la situación financiera de la disciplina blaugrana y, según hemos podido saber en Don Balón, el Manchester United quiere cerrar con él su primer fichaje de 2023.

Esto no solo supondría que Depay dejara Barcelona tras ser catalogado como el nuevo Messi, sino que el jugador llegaría a Old Trafford como sustituto de CR7. Erik ten Hag ya no confía en el delantero portugués, a pesar de que le cerró la puerta de salida en el mercado veraniego, y de ahí que haya pedido a la directiva de los red devils que trate de cerrar la incorporación de Depay conforme la ventana de transferencias se lo permita.

Si ya reforzar el ataque con un futbolista de renombre en Europa supone un aliciente especial para poner el acelerón por Memphis, hay varios condicionantes más que juegan un papel importante en esta declaración de intenciones: por un lado, que Ten Hag es compatriota del todavía futbolista del Barça y, por otra parte, que Joan Laporta facilitará en todo momento el traspaso ya que el ariete es el gran olvidado de Xavi y, además, finaliza contrato el próximo 30 de junio.

CR7, ¿en la rampa de salida?

El nuevo técnico del United ya ha dejado claro que Cristiano no es uno de sus jugadores favoritos en Old Trafford y la llegada de Depay será el ultimo gran golpe contra el portugués, que ya perdería así todas sus opciones de ganarse la confianza del entrenador neerlandés.