Defrauda como heredero de Bellingham y este mes vivirá un gran giro en su carrera a lo Keylor Navas

Jude Bellingham dejó un vació muy grande en el Signal Iduna Park con su salida al Real Madrid el pasado verano y en Dortmund no dudaron en situar a Giovanni Reyna como el futbolista encargado de suplir la fuga del inglés de la mejor forma posible.

Eso sí, Edin Terzic se topó con unas molestias en el peroné del futbolista norteamericano que le impidieron estar a disposición del equipo en las primeras semanas de curso y, tras su regreso, a Reyna le costó mucho entrar en los planes de su entrenador de la forma deseada.

El crack se ha sumergió en una vorágine de suplencias que le han imposibilitado gozar de continuidad en el Borussia Dortmund y de ahí que tanto el joven de 21 años como el conjunto alemán lleven varias semanas buscando una solución para el jugador, una solución ya hallada: salir cedido al Nottingham Forest.

Nottingham Forest have a verbal agreement in place with Giovanni Reyna, but are currently trying to negotiate the terms to a loan with Borussia Dortmund - the details. (Sky Germany)https://t.co/HTDKbtRttv