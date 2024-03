Diego Simeone y Deco reciben la noticia más ilusionante para la 24/25: la joya de 40M pide salir ya

Si hay un nombre que ha destacado especialmente esta temporada en LaLiga es el de Mason Greenwood. El joven talento inglés ha vuelto a demostrar en Getafe que es un jugador cuyo potencial está fuera de órbita, lo cual ha demostrado mediante sus 5 goles y 5 asistencias en un Getafe que se apoya en él y en Mayoral en la faceta ofensiva.

Ante el redescubrimiento de Mason Greenwood, Barça y Atlético de Madrid se convirtieron en dos de los mayores interesados en su fichaje, algo que solamente dependerá del Manchester United, que recientemente reconsideró la opción de recuperar al jugador pese a las polémicas extradeportivas y al riesgo de que no sea bienvenido en Old Trafford.

Calabazas y su futuro está en España

Sin embargo, pese a que el United es su casa, Greenwood habría tomado la decisión de no regresar con la intención de comenzar de cero en un lugar lejano a aquel donde se siente repudiado. Por eso, según The Athletic, Greenwood ya tiene claro que no volverá a pisar Old Trafford como local.

Con el deseo del inglés ya confirmado, se le abren dos puertas muy claras. Pues como os venimos contando desde hace varias semanas, tanto Barça como Atlético de Madrid están interesados en su incorporación, la cual, según medios ingleses, fue tasada en una cantidad cercana a los 40 millones de euros, una cifra que, si el jugador evoluciona como se espera, acabará siendo ridícula en un tiempo dado el potencial del inglés.

El Atleti, listo, el Barça, a la espera de salidas

Pese a que ambos equipos están muy interesados, la realidad es que, mientras que el conjunto de Diego Simeone ya estaría listo para dar acomodo a Greenwood, en el Barça todavía deben esperar a que Deco haga hueco al inglés mediante salidas como la de Raphinha o si se confirmara que Joao Félix no vuelve después de su cesión.

Sea como sea, la realidad es que tanto Simeone como Deco están desesperados en busca de atacantes capaces de ofrecer soluciones distintas a sus equipos, los cuales parecen completamente atascados en más de una noche donde las defensas rivales eclipsan el talento de los atacantes colchoneros y culés.