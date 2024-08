El 2 en 1 del Manchester que quiere pescar en el Bayern Múnich: Leny Yoro se lesionó y Ten Hag actuó

Quien empezó con pie izquierdo la pretemporada ha sido el Manchester United que presenció la lesión imprevista de Leny Yoro, su fichaje más codiciado y que además se lo quitó al Real Madrid. El defensa francés salió sentido ante Arsenal y después salió en un entrenamiento con muletas y una bota protectora. Las primeras informaciones arrojaron que el central estaría fuera por lo menos dos meses ya que se trataría del metatarsiano. Pero coincidentemente, el club ya estaba tratando hasta dos fichajes procedentes del Bayern, y encima defensas.

El principal involucrado es el Múnich que tiene a estos jugadores que gustan en la interna de los ‘Red Devils’. Los futbolistas con los que ya tratan el traspaso son Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui, que, aparte de cumplir un rol defensivo, encajarían con el esquema de Erik Ten Hag, que no tendrá a Leny Yoro al menos en el inicio de la Premier League. Ya hay una respuesta por parte del club bávaro y pese a que ambos jugadores ya se integraron a la disciplina del Bayern, todo parece estar encaminado para que aterricen en Old Trafford.

La dirección deportiva del equipo inglés no va a cambiar su postura por tener a ambas piezas del Múnich. El periodista Fabrizio Romano dio a entender que el ‘’acuerdo entre Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui sigue vigente, solo que los dos esperan al United desde junio. Lo mismo le ocurre a Mazraoui, que espera al United desde la semana pasada’’. Solo es cuestión de detalles y una que otra reunión más para que el acuerdo sea exitoso y ambos cambien de ciudad.

🔴🤝🏻 The agreement between Matthijs de Ligt and Man United remains valid, he’s only waiting for United since June.



Same for Nouassir Mazraoui, waiting for Utd since last week.



Players’ agent Rafaela Pimenta agreed on five year contract plus option until 2030 for both of them. pic.twitter.com/aUcnLDlqKc