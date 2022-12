El Chelsea prepara 100 kilos por el '9' de moda: Guardiola tiembla

No cabe ninguna de que el Chelsea FC está pasando por un momento muy delicado en la presente temporada. A pesar de que el parón por el Mundial de Qatar 2022 les vino a las mil maravillas a los blues, lo cierto es que, en una decepcionante octava posición en la Premier League, el conjunto de Londres está obligado a reaccionar en la segunda mitad de la temporada. Para ello, la hoja de ruta de su entrenador, Graham Potter, es clara: hay que mejorar en ataque, donde el Chelsea tiene unos registros realmente malos con 17 goles anotados en 14 jornadas, lo que convierte al equipo de Londres como el 13º equipo más goleador de la liga inglesa.

Unos registros que, desde luego, dejan mucho que desear, más teniendo en cuenta que el Manchester City de Pep Guardiola, el máximo exponente de la liga inglesa en los últimos años, lleva más del doble de los goles que han anotado los blues (los citizens llevan 40 goles a favor). Ante estas situación, el Chelsea se ha puesto el objetivo de fichar a Dušan Vlahović en verano, tal y como informa The Sun.

Por su parte, cabe destacar que la operación no será fácil, ya que el delantero serbio es una pieza muy importante en la Juventus de Turín y, a pesar de que la Vecchia Signora no está pasando por su mejor momento (actualmente están a 10 puntos del liderato de la Serie A), el desempeño de Vlahović, que además tiene contrato hasta 2026, es de lo más destacable del equipo con 6 goles y 1 asistencia en 10 partidos de liga jugados. Así pues, de acuerdo con la información que se maneja en Italia, la Juventus no aceptaría menos de 100 millones de euros por el serbio que, a base de goles y buenas actuaciones, se ha convertido en uno de los ‘9’ de moda en el panorama futbolístico mundial.

Desde el punto de vista del Chelsea, y teniendo en cuenta que el actual delantero centro del equipo es Pierre-Emerick Aubameyang que ya tiene 33 años de edad, la gran inversión de 100 millones de euros por Vlahović podría resultar acertada, ya que los blues podrían encontrar en el serbio a su antídoto para solucionar la poca producción ofensiva del equipo. Además, los ingleses también añadirían mucho futuro a sus filas, ya que, a pesar de ser un goleador contrastado en el panorama futbolístico desde hace años, Vlahović apenas tiene 22 años de edad.

En cualquier caso, de producirse el fichaje del serbio por el Chelsea, uno de los más perjudicados sería, sin duda, el Manchester City de Pep Guardiola que ha sido el gran dominador de la Premier League en los últimos años, ya que vería como un rival -a priori- directo por el título, se refuerza con la llegada de un gran delantero.