El City al ataque; perdió a Julián Álvarez y pone el foco en el Real Madrid: va por joya de 23 años

Carlo Ancelotti confesó hace unas semanas que no tiene pensado incluir a nadie más en el primer equipo del Real Madrid, al menos a alguien del exterior. Pero la necesidad de tener a un defensa parece haber cambiado la idea del italiano, luego de la salida de Nacho Fernández al fútbol árabe. Pero la preocupación del cuadro blanco pasa por no dejar salir a nadie más para que el conjunto merengue no se desestabilice y caiga en la incertidumbre de no tener peso, precisamente ofensivo, luego de las últimas informaciones que colocan a una de sus joyas en la órbita de la Premier League, exactamente en el Manchester City.

El principal señalado en este contexto del mercado de fichajes es Rodrygo Goes, a quien la prensa ha dicho que no gozará de los minutos requeridos tras el arribo de Kylian Mbappé. La cuestión es que después de la salida de Julián Álvarez hacia Atlético Madrid, los ciudadanos se quedaron sin un recambio a la altura de Erling Haaland, por lo tanto, se ve con buenos ojos al brasileño como el candidato número uno para asumir el rol. No obstante, una cosa es que el interés y otra lo que el City debe pagar, el cual sería el principal bache en su afán por contratar al ex Santos.

La obsesión del City

El interés del Manchester City por Rodrygo no es reciente, viene incluso desde el conjunto galáctico levantó la Champions League. El juego y capacidad del atacante ya era del gusto de Pep Guardiola. Por ende, según indica el periodista Mario Cortegana, al ‘9’ le habría gustado la idea de ir a la Premier League, aunque nunca hubo algo concreto.

A la sombra de Mbappé

La esperada llegada de Mbappé al Santiago Bernabéu le da al once de Ancelotti un toque de calidad, el cual pocos pueden aprovechar. Rodrygo fue señalado enseguida como el suplente del francés, y si bien el técnico italiano no ha decidido cuál será el once, todo parece indicar que Goes tendrá que esperar desde el banco de suplentes.

El respaldo de Ancelotti

Pep Guardiola no puede festejar, ni siquiera ilusionarse debido al alto precio que Florentino Pérez confirmó que hay que pagar para llevarse a su joven figura: 175 millones de euros. Mucho más de su valor según Transfermarkt, 110 millones. Y hasta que no haya nada formal, Rodrygo seguirá gozando de la confianza de su seleccionador, incluso para competir con Mbappé.