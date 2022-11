El City le quiere quitar a Graham Potter la joya inglesa de 18 años

Jude Soonsup-Bell es otra de las grandes promesas que la cantera del Chelsea está a punto de ascender al primer equipo. El joven delantero inglés de 18 año ya debutó la temporada pasada a las órdenes de Thomas Tuchel en la Carabao Cup ante el Brentford y termina contrato en junio de 2023. El Manchester City lo sabe y ya se ha puesto en contacto con el entorno del jugador para iniciar las conversaciones para una posible futura transferencia publica el Evening Standard.

Jude Soonsup-Bell ha deslumbrado en las categorías inferiores del Chelsea. La cantera del equipo londinense no para de descubrir nuevas promesas año tras año. Kevin De Bruyne, Mount, Abraham o Lukaku son solo algunas de las últimas grandes estrellas europeas que empezaron su carrera en las categorías inferiores del equipo del oeste de Londres, de la misma forma que el Manchester City no cesa en crear nuevos talentos como Phil Foden.

Ambos clubes tienen una gran cantera y los dos quieren formar a Jude Soonsup-Bell. El joven delantero de 18 años ya sabe lo que es marcar el gol de la victoria en una final. Fue en la Premier League sub-18 contra el Fulham la temporada pasada donde consiguió anotar 14 goles en 16 partidos y actualmente es uno de los pilares del Chelsea sub-23.

No sería el único canterano que estaría cerca de perder el Chelsea, Lewis Hall y Charlie Webster también se encuentra en la rampa de salida y se espera que abandonen el club al final de la temporada, aunque estos no serán con destino al Etihad Stadium. Pero no solamente sale talento de Stamford Bridge, el conjunto londinense también lo ficha

Este verano el conjunto de Londres fichó por 30 millones a dos de los jóvenes talentos que más destacaron el año pasado en la Premier League. Todd Boehly decidió invertir su dinero en fichar a Carney Chukwuemeka, que sonó para reforzar la medular del FC Barcelona, y Cesare Casadei, procedente del Inter de Milan.

El Chelsea se encuentra en una constante reestructuración de la plantilla, Graham Potter quiere un equipo a su medida y tras convertirse en el club que más dinero se gastó en el pasado mercado veraniego, también se espera que realice varios movimientos en el mes de enero.