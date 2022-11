El problema de Guardiola con Haaland: Julián Álvarez no es suficiente

Nueva victoria del equipo de Pep Guardiola ante el Fulham por 2-1 en el Etihad Stadium. El Manchester City sumó tres puntos más tras ganar por la mínima en la Premier League, pero los citizens volvieron a necesitar a Erling Haaland para cerrar el partido. El técnico catalán dio una nueva oportunidad a Julián Álvarez en el once titular y éste le correspondió con un gol, pero minutos después llegaría la expulsión de Joao Cancelo, el gol de penalti de Andreas Pereira y el partido se le empezó a complicar mucho a Pep, pero entonces salió el noruego y con otro penalti en el minuto 95 sentenció el partido. 2-1 y tres puntos más para seguir en la lucha por el campeonato inglés.

Una nueva victoria que deja claro que el equipo de Pep Guardiola sufre cuando Erling Haaland no marca o no está en el campo. Le necesita, sin sus goles al Manchester City le cuesta anotar. El delantero noruego salió de inicio ante el Borussia Dortmund en la jornada 5 de la Champiosn League pero fue sustituido al descanso por lesión, la consecuencia fue un empate a 0-0 de poca trascendencia, porque el equipo ya estaba clasificado como primero de grupo, pero los citizens, sin el noruego en el campo, acabaron el partido sin anotar.

Contra el Leicester cuatro días más tarde, Erling Haaland no saltó al campo por lesión. El partido acabó 0-1 a favor del equipo de Pep Guardila con un solitario gol de Kevin de Bruyne de falta directa. Anteriormente, el Manchester City cayó contra el Liverpool en Anfield 1-0. Aquel día el noruego salió de inicio pero no anotó. Cinco días antes, en el partido de la jornada 4 de la Champions League, el técnico catalán decidió dar descanso al ex del Borussia Dortmund y sentarle ante el Copenaghue. El resultado fue 0-0.

De todos los partidos en los que Erling Haaland ha estado ausente o no ha anotado, solo ha habido uno en el que el Manchester City haya acabado el encuentro con una ventaja importante en el marcador. Fue el pasado miércoles en la última jornada de la Champions League en su duelo ante el Sevilla, el resultado fue de 3-1. Un partido en el que también anotó Julián Álvarez.

Cuando no está Erling Haaland, Julián Álvarez cumple, se mueve bien, marca goles y reparte asistencias a sus compañeros, pero no es suficiente. Si el delantero noruego no está en el campo el equipo de Pep Guardiola sufre, no es para menos, los 24 goles en 17 partidos del ex del Borussia Dortmund son una losa muy dificil de levantar por parte del argentino. Aún es pronto para calificarlo de ‘Haalandependencia’, pero ya empieza a haber síntomas de este problema.