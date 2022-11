Ten Hag pierde al sustituto de De Gea: renueva hasta 2027 y vale 75M

Diogo Costa lleva mucho tiempo siendo analizado por los ojeadores del Manchester United. El portero del Oporto ha explotado en el curso 2022/2023 e incluso le está disputando al puesto a Rui Patricio en la selección portuguesa, es más, se especula con que pueda ser el titular en el Mundial de Qatar por delante del guardameta de la Roma. Su crecimiento ha sido tal, que los diablos rojos le quieren el año que viene en Old Trafford como sustituto de David De Gea por si éste decide no renovar.

El contrato de David De Gea finaliza en junio de 2023. El Manchester United, al igual que con la mayoría de los jugadores del conjunto inglés, tiene guardada una opción unilateral de ampliación de un año de contrato del guardameta español, pero lo cierto es que a día de hoy no se sabe cuál es la intención clara de ninguna de las partes. En principio los de Ten Hag quieren sentarse a negociar una extensión más allá del próximo mes de junio, pero con una reducción salarial. Por otro lado, el ex del Atlético de Madrid ha decidido aparcar su futuro para después del Mundial y entonces ya decidirá si aceptar o no la oferta de los diablos rojos, pero lo que sí está claro al menos es que las dos partes se sentarán a hablar.

Pero por si David De Gea decide no aceptar la propuesta que le planteen los dirigentes del conjunto inglés, los de Ten Hag ya han empezado a moverse para buscarle un sustituto y, como ya hemos informado en Don Balón, el elegido es Diogo Costa. Ya lo tenían casi decidido, pero las grandes actuaciones del portero del Oporto en la presente edición de la Champions League han acabado por convencerles. El problema es que el equipo luso sabe de sus intenciones y ha decidido tomar cartas en el asunto.

Tal y como ha hecho oficial el propio club, Diogo Costa ha renovado con los portugueses hasta el año 2027, pero no solo eso, ha aumentado el valor de su cláusula de rescisión de los 60 hasta los 75 millones de euros. Un movimiento estratégico claro de cara al próximo mercado veraniego. En el equipo luso son conscientes del interés de los diablos rojos en su jugador y de la dificultad de retener a uno de sus futbolistas cuando uno de los grandes de Europa llama a tu puerta. Es por eso que han decidido pactar con él una mejora de aquí al final de año las condiciones salariales, a la par que aumenta el precio a pagar por él, ya que, como en muchas otras ocasiones, se ceñirán a la cifra del contrato para dejarle salir. Una cantidad muy elevada tratándose de un portero pero que, si David De Gea acaba saliendo el próximo verano, no les quedará otra que asumir.