El fracaso legendario que ataca a Erik Ten Hag: Casemiro alucina, tormenta en el Manchester United

Jadon Sancho publicó un comunicado en sus redes sociales después de que Erik Ten Hag explicase los motivos de su no convocatoria para el partido contra el Arsenal. El atacante ha tenido problemas desde su vuelta a Inglaterra.

La etapa del atacante en el Manchester United sigue dando mucho que hablar. A su mal rendimiento sobre el terreno de juego se acaban de unir unas polémicas palabras publicadas por él mismo en las que contradice a su entrenador. El ex del Borussia Dortmund no estuvo en el banquillo en el partido de la cuarta jornada de la Premier League, algo que llamó mucho la atención, pero que su técnico aclaró después.

"Jadon no estuvo convocado al partido por su rendimiento en el entrenamiento. No lo seleccionamos. Tiene que alcanzar un nivel todos los días en el Manchester United y así podremos tomar las decisiones sobre la línea de ataque, por eso para este partido no fue convocado", explicó Ten Hag en la rueda de prensa posterior al encuentro que su equipo perdió frente al Arsenal.

La respuesta del técnico holandés no gustó nada al jugador, que decidió no dejar pasar los comentarios que se habían hecho sobre él y su trabajo en medio de la semana. Comenzó pidiendo que la gente no se creyese todo lo que leía, y mostró su enfado porque las personas decían cosas completamente falsas sobre él. Aclaró que su rendimiento es muy bueno porque se fuerza a si misma a que así sea. Para acabar, dejó claro que las razones de su no convocatoria no están relacionadas con su trabajo sobre el campo. “He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, no es justo", añadía para terminar.

Una apuesta sin resultados

Desde que llegó desde Alemania por 85 millones de euros, Sancho no ha sido capaz de mostrar un nivel parecido al que provocó que el Manchester United hiciese una gran apuesta por él. El futbolista de 23 años se destapó en el Borussia Dortmund como un extremo habilidoso, capaz de asistir con mucha facilidad y con capacidad para hacer goles. A una mala primera temporada colectiva se unió su bajo rendimiento, y desde que llegó su actual entrenador, su nivel no ha mejorado. Algo que constrasta mucho con la fácil adaptación que tuvo Casemiro. El brasileño marcó diferencias desde que disputó sus primeros minutos con la camiseta de los diablos rojos.