Los 1000 millones gastados no son suficiente para el Chelsea: comienzan las dudas con Pochettino

El Chelsea cayó derrota por 0-1 frente al Nottingham Forest en la cuarta jornada de la Premier League. A pesar de jugar en Stamford Bridge, no pudieron sacar nada de un partido en el que falló el ataque.

El equipo ‘blue’ no ha comenzado bien la temporada y el gran gasto en fichajes en las dos últimas ventanas de traspasos se ha convertido en una losa difícil de evitar para los jugadores y el entrenador. Mauricio Pochettino aceptó el puesto con el reto de dar forma a una plantilla descompensada en la que había que tomar muchas decisiones. Las entradas y las salidas se han sucedido durante todo el verano, y el último en llegar fue Cole Palmer. El canterano del Manchester City abandonó el conjunto en el que se había formado a cambio de 45 millones de euros. Muchos futbolistas nuevos, la mayoría de ellos jóvenes, que están viviendo su primera etapa en un club de máxima exigencia como el Chelsea.

Los resultados no están siendo buenos en el inicio de la Premier League. Suman cuatro de los doce puntos que se han disputado. Empató contra el Liverpool en el estreno y venció con comodidad al Luton Town, uno de los recién ascendidos a la categoría. Las derrotas ante West Ham y Nottingham Forest han despertado las primeras dudas en Inglaterra sobre la figura del técnico argentino.

“Hemos creado ocasiones, hemos dominado el partido, pero al final no hemos sido lo bastante certeros en el último tercio. Deberíamos haber marcado y lo necesitamos si queremos ganar, pero cometimos un error y encajamos un gol. Estoy decepcionado, pero no frustrado, porque en este tipo de procesos obviamente necesitas algo de suerte en algunas situaciones. No quiero quitar mérito al Nottingham Forest, porque sabían cómo debían jugar. Pero no estuvimos finos. Cometimos un error y concedimos, y luego creamos muchas oportunidades y dominamos, pero no fue perfecto. No marcamos y cuando no marcas es difícil ganar partidos”, explicaba Pochettino en declaraciones posteriores al encuentro.

Construcción del equipo

“Este tipo de partidos nos ayudará a madurar y a sentir la competición. No se trata sólo de tener calidad, después se trata de estar preparados para competir de otra manera. Pero se trata del proceso, y en el equipo, cuando estás construyendo algo, puede haber altibajos. Tuvimos mala suerte porque creo que merecimos más contra el West Ham y hoy, pero no conseguimos ni un punto. Pero seguimos adelante, nos mantenemos positivos. Es un proceso, y creo que es sólo cuestión de tiempo", decía el preparador argentino sobre las dudas iniciales.