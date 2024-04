El informe convence a Florentino: el nuevo Modric vale un cambio de mercado radical, es prioritario

Ya os hemos adelantado el interés que ha mostrado el Real Madrid por el que dicen en la Premier League que puede ser una réplica de Luka Modric, ahí es nada, en un país que vio nacer como estrella mundial al croata y, por tanto, sabe de lo que habla. Por eso el acento blanco en este asunto pese a que son sabedores en la capital de España de que este tema los puede llevar a una batalla peor que la librada por Mbappé con el PSG.

Un talento enorme que ya despunta

Efectivamente hablamos del jugador del Manchester United, de solo 18 años, Kobbie Mainoo, cuyo foco ya viene de lejos pero que ha saltado a la opinión pública tras su gran actuación ante el Liverpool. Y una vez puesto en el ojo del huracán, pese a su edad y el enorme club en el que se halla, la lucha está lista: el Madrid no culta que el jugador les interesa, más ahora que la carrera de Luka Modric en Chamartín parece que escribe sus últimos renglones.

Desde Old Trafford lo tienen claro

Sin ir más lejos, el mítico ex jugador del Manchester United, Nemanja Vidic, advertía recientemente en palabras recogidas por 90 min que “Kobbie Mainoo ha estado fantástico (ante el Liverpool), sobre todo por su habilidad en esas zonas. A veces me recuerda a (Luka) Modric”. Y la Premier League va más allá; el mismo medio aseguraba que el Madrid va a presentar una oferta por él en los próximos meses, de modo que, si en un principio no estaba en el mapa de posibilidades merengues de cara al mercado, ya lo está.

Durísima batalla

Eso sí, Mainoo no está en un club menor o con escasas oportunidades económicas, sino en el United, una entidad históricamente más compleja en las negociaciones para los intereses blancos incluso que el PSG. Pero no es para menos, Mainoo ha sido titular en 20 de los 23 partidos que ha jugado. En el Teatro de los sueños dicen que es intocable y tiene contrato hasta 2027.