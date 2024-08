El robo brutal del mercado: Thiago Motta en llamas; Julen Lopetegui lo mira desde arriba con 40M

Batacazo en el mercado de verano. West Ham lanza una oferta bomba por Todibo y planea robarselo a Turín.

Cuando su traspaso a la Juventus parecía estar encaminado, desde Inglaterra llegó una oferta que podría cambiarlo todo.

El central de 24 años parecía listo para abandonar la costa azul y unirse a la Vecchia Signora, pero la situación dio un vuelco inesperado.El West Ham de Julen Lopetegui irrumpió con una oferta sorprendente de 40 millones de euros. Esta cantidad era la que esperaban los franceses de entrada y la Juve intentó negociarlo por menos. El jugador está evaluando la propuesta en las últimas horas y aún no ha tomado una decisión definitiva.Esta cifra supera con creces la propuesta de la Juventus, que apenas alcanzaba los 35 millones en total, incluyendo fijo y variables, y que solo ofrecía una cesión con opción de compra obligatoria.

En el West Ham están convencidos de que este movimiento es clave y que la oferta será suficiente para que Todibo deje de lado su intención de fichar por la Juve. Si el defensa realmente quiere salir de la Ligue 1, parece que aceptará el reto de mudarse a la Premier League con un West Ham que está construyendo un equipo competitivo, con la vista puesta en luchar por un puesto en la Champions esta temporada.

Los Hammers quieren cerrar el acuerdo este viernes y llevar a Todibo a la revisión médica.Si se concreta, sería una excelente noticia para el FC Barcelona, que posee el 20% de los derechos de Jean-Clair Todibo.

🚨⚒️ EXCLUSIVE: West Ham director Tim Steidten travels to Nice as #WHUFC are hijacking Jean-Clair Todibo deal!



Juventus in talks for weeks but no green light from Nice.



Agreement West Ham-Nice now DONE for €40m plus sell-on clause.



West Ham trying to book medical on Friday! pic.twitter.com/a9M2vgfb1i