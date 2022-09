El United quiere a su Haaland pese a CR7: 8 candidatos para Ten Hag

El Manchester United ha comenzado algo mejor la temporada tras, de nuevo, cambiar la estructura de su banquillo y reforzarse muy fuertemente en el mercado de fichajes veraniego, sin embargo esa mejoría es leve, no sustancial y desde luego nunca al nivel de la inversión realizada en esta y otras temporadas. Algo no funciona bien en Old Trafford y no solo nos referimos a Cristiano Ronaldo y su relación con Erik ten Hag, sino estructuralmente. No obstante, el técnico neerlandés ya ha anunciado movilizaciones en enero y fuera de la Premier League, donde ya surgen 8 candidatos para hacer de Haaland en el Teatro de los sueños.

Concretamente ha sido el medio 90min quien ha señalado ocho nombres que bien podrían añadirse a una plantilla absolutamente brutal, como es la que tiene a sus órdenes el ex míster del Ajax de Ámsterdam. Unas más baratas y otras mucho más caras; unas contrastadas, otras por hacer, las ocho caras que campean, según este medio, en la agenda de los red devils no harían sino engordar la calidad de un equipo que va con todo a por todo.

Empezando por los jugadores que más caché tienen, que, por tanto, serían más complicados de convencer -tanto a nivel personal como a nivel colectivo, con sus clubs- y, por ende, saldrían más caros, están nombres como Christopher Nkunku, del RB Leipzig, un futbolista también pretendido por el Bayern de Múnich y el Real Madrid, o Victor Osimhen, del Nápoles, que como sucede con el internacional francés posee un valor cercano a los 100 millones de euros.

De un perfil más bajo, pero también con nombre en el continente surgen Moussa Dembélé y Álvaro Morata, que encierran un interés mucho más concreto, centrado en un nueve al uso más que en un extremo. Ivan Toney, del Brentfor; Memphis Depay, del FC Barcelona; Jonathan David, del Lille, y Brian Brobbey, del Ajax de Ámsterdam, engrosan la lista de posibles candidatos a nueve referencial del equipo de los diablos rojos. Tras ello, la pregunta es sencilla ¿la solución a los problemas del United pasa por estos u otros jugadores? Por otro lado, si fichan a uno de ellos, ¿en qué situación quedaría Cristiano Ronaldo?