En la Premier League no se habla de otra cosa: capitanes del United y 2x1 de locos para el Chelsea

Desde que el fútbol inglés ha disparado su nivel económico es más complicado que sucedan trasvases de un club a otro, más si hablamos de dos entidades de enorme peso histórico y financiero, como es el caso, pero tampoco sería la primera vez que ocurre, ahí está el fichaje de Mason Mount por parte del Manchester United siendo el inglés como era uno de los jugadores bandera en Stamford Bridge. Pues bien, ojo a este movimiento de cara al mercado estival que se promueve en sentido inverso y por duplicado.

Una situación complicadísima, pero con recursos económicos para revertirlo

El Chelsea lleva no una, sino dos temporadas muy lejos de los puestos que dan derecho a jugar competición europea en la temporada siguiente desde la Premier League y en un equipo que se ha gastado en dos temporadas más de 1000 millones de euros en fichajes, aquí sí podemos hablar de fracaso estrepitoso. De ahí que haya en este caso que entonar la solución de ‘a momentos desesperados, medidas desesperadas’, que es justo lo que propone un ex jugador del cuadro londinense.

En Gambling Zone, William Gallas advertía hacia qué dos jugadores debe encaminar sus pasos el mercado blue. “Tanto Marcus Rashford como Bruno Fernandes podrían ser buenas opciones para el Chelsea. Ambos son jugadores de calidad. Bruno definitivamente podría ser el tipo de mediocampista que tiene la calidad para desempeñar el papel de número diez donde el Chelsea carece de fuerza”, comentaba, asegurando que “el Chelsea es un equipo de jugadores jóvenes y Bruno Fernandes tiene cualidades de liderazgo para superar determinados períodos. Sería un buen fichaje si los rumores son ciertos”.

Y en esas estamos, la opinión del exfutbolista francés va por esos derroteros que colocan al jugador luso, capitán en Old Trafford, junto al delantero internacional con los three lions tratando de salir del Teatro de los sueños, donde no serían felices. Y no solo eso, el United ha manifestado que quiere vender y mucho este verano, por lo que, si los dos jugadores buscan un nuevo proyecto en el que desarrollarse, el Chelsea sería el lugar ideal para ello. Desde luego sería un 2x1 monumental.