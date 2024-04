Es parecido a Yayá Touré, Xavi ni sabe del negocio y Tottenham y Newcastle se lo birlan al Barça

Aunque solo estuviera tres temporadas vestido de blaugrana, la figura de Yayá Touré -también ex del Manchester City- dejó una enorme huella en el Barça, de hecho, él y Sergio Busquets son moldes en los que se mira en estos momentos el club para dar con un jugador organizador que sirva en la contención, un pivote con buen pie y móvil; un pulmón, vamos. Y aunque hay un gran candidato en la lista, Tottenham y Newcastle se han metido en medio.

Informa el Daily Post que a pesar de que Wilfred Ndidi está en la agenda del Barça, entre otros equipos, el jugador podría decidirse por las nuevas intenciones de ficharlo de spurs o magpies. Y eso que el mismo HITC asegura que no solo los londinenses y los del norte de Inglaterra, amén del Barça, lo siguen, también Aston Villa, Brighton & Hove y Wolverhampton Wanderers están tras su pista.

Fuerte, físicamente muy potente y con llegada

Pero es normal, hablamos de un jugador con un físico muy poderoso, con gran zancada y buena anticipación, es decir, un gran recuperador de balones en la medular, pero dotado técnicamente, lo que le permite incorporarse al ataque y ser efectivo desde segunda línea. Y tiene 27 años, una edad perfecta para proyectarse en un nuevo club durante varias temporadas. En fin, es justo lo que el Barça busca, ya que además de todo eso el jugador acaba contrato con el Leicester City y por tanto llegaría gratis, pero hay un problema

Y no nos referimos a los dos conjuntos que enunciamos en las líneas iniciales, que también, sino a las pretensiones que pueden darle estos y que el Barça tendría complicado igualar.

En este sentido, quizá Ndidi no esté sonado tanto como otros jugadores en Montjuic, ya que ni Xavi, que no continuará en la 24/25, está muy al tanto de ello, pero lo cierto es que en can Barça se le tienen esperanzas a este asunto porque resolvería muchos problemas, entre otras cosas cerrar el hueco que abrieron Touré y Busquets.