Estrella de España y crack del United tras CR7: sorpresón con su futuro, igual que Eden Hazard

El pasado mercado de verano nos dejó varios nombres muy importantes y legendarios abandonando sus equipos para buscar fortuna como agentes libres. Ejemplo de ello son Sergio Ramos, Eden Hazard o David De Gea. En este sentido, el portero español todavía no ha sido capaz de encontrar un equipo, algo que podría llegar a poner en riesgo su futuro en el fútbol profesional, en un caso muy parecido al de Eden Hazard, que se plantea la posibilidad de dejar la práctica deportiva.

La retirada, una opción real

Si bien el otro día en Don Balón contábamos que el Betis era una opción para el futuro de David De Gea, la realidad es que esa opción sigue siendo una incógnita. En esta misma línea, según la información ofrecida por The Guardian, el ya legendario portero español se estaría planteando, igual que Eden Hazard, la posibilidad de colgar las botas.

A De Gea no le han faltado las ofertas, el español sigue teniendo nivel para jugar en equipos europeos. Sin embargo, su hambre para lograr grandes metas le impide aceptar algunas de las propuestas que ha recibido, siendo la faceta económica, una parte no tan importante, ya que espera que algún grande llame a su puerta ante una situación de emergencia. Sin embargo, esa llamada no se ha producido y todo apunta a que no existirá a no ser que ocurra una desgracia en forma de lesión grave.

Ante esta realidad poco halagüeña, De Gea, al igual que lo hace Eden Hazard, se plantea la posibilidad de decir adiós al fútbol al no poder cumplir con lo que realmente desea, estar en la máxima élite.

Una carrera para recordar

Pese a que sus últimos años en la selección española no fueron los mejores, la realidad es que De Gea ha sido uno de los grandes porteros de la última década. El ex del Manchester United se convirtió en una auténtica leyenda en Old Trafford y en el jugador más importante del club después de la salida de Cristiano Ronaldo en 2009. El español se convirtió en el mejor portero del mundo de la mano de uno de los peores Manchester United de la historia, siendo considerado en cuatro temporadas como el mejor jugador del club.

Así pues, se podría acercar el final de una leyenda absoluta tanto del fútbol español como del Manchester United, club con el que acabó el que podría ser su último contrato como profesional.