Fin de ciclo en el United: Ten Hag, entre CR7 o Luis Enrique

La portería del Manchester United ha sido ocupada durante muchas temporadas por David De Gea desde que llegara procedente del Atlético de Madrid en la campaña 2011/12. Durante más de diez años, ha sido el español el encargado de atajar en Old Trafford, regalando actuaciones memorables a los aficionados de los red devils. Sin embargo, el tiempo pasa para todos y cerca de cumplir 32 años (los hará el próximo 7 de noviembre) la entidad inglesa no se plantea renovarle el contrato que expira en junio de 2023, o al menos no con las condiciones que demanda el futbolista.

Es por ello por lo que el conjunto entrenado por Erik ten Hag ya habría empezado a rastrear el mercado de fichajes en busca de un reemplazo de garantías para De Gea y, como ya recogimos en Don Balón, se habrían fijado en el favorito de Luis Enrique, Unai Simón, quien paradójicamente fue el culpable del declive que vivió el guardameta del Manchester United en la selección española. Sin embargo, la opción del español no sería la única, ya que también habrían puesto su punto de mira en Diogo Costa, guardameta que conoce a las mil maravillas CR7, ya que comparten vestuario en la selección portuguesa.

En este sentido, según cuenta The Athletic, el interés por parte de los red devils en Unai Simón es tan grande que incluso se plantearían su incorporación aunque David De Gea terminara renovando. Desde luego, razones para querer fichar al guardameta del Athletic Club no le deben faltar a Erik ten Hag, ya que el portero vasco tiene todavía mucha carrera por delante (cabe recordar que tiene 25 años). Además, tiene muy buenos reflejos y, casi con una regularidad pasmosa, consigue ser determinante para su equipo en los encuentros con paradas de gran nivel.

Por su parte, la otra alternativa que maneja el Manchester United es la de Diogo Costa, actual guardameta del Oporto, de 23 años, y que ya ha debutado en la selección portuguesa comandada por Cristiano Ronaldo. Igual que Unai Simón, el portugués es una opción muy interesante y destaca especialmente por ser muy ágil bajo palos. Además, Costa es un auténtico especialista en parar penales.

A partir de aquí, quedará ver cómo se terminan de desenvolver los acontecimientos, ya que tanto Athletic Club como Oporto acostumbran a ser equipos difíciles con los que negociar. Además, tanto los vascos como los portugueses tienen la sartén por el mango, ya que Unai Simón tiene contrato vigente hasta junio de 2025, mientras que Diogo Costa firmó su último contrato con el Oporto hasta junio de 2026.

En cualquier caso, si el Manchester United finalmente alcanzara un acuerdo con el Athletic por el fichaje de Unai Simón o con el Oporto por Diogo Costa, estaríamos ante un fin de ciclo en la portería de los red devils.