Firma anti-Madrid que aleja a Garnacho del Bernabéu, el nuevo Ronaldo

Alejandro Garnacho está siendo uno de los nombres propios de la temporada ya que las oportunidades que le viene brindando Erik ten Hag en el Manchester United están permitiendo al futbolista nacido en Madrid hace 18 años exhibir sus cualidades ofensivas ante el mundo. Fruto de ello, cada vez son más los equipos que están mostrando interés en contratar los servicios del joven jugador argentino a sabiendas de que en 2023 finaliza su vínculo con los red devils.

Y es que -a colación esto- es donde la directiva del United quiere tomar cartas en el asunto con el fin de evitar una salida que podría dejar al club sin sucesor para Cristiano Ronaldo, quien se desvinculó de la entidad hace algunas semanas atrás de mutuo acuerdo.

En un informe publicado hoy por BeSoccer, el Manchester United quiere sentarse a negociar con Garnacho y con su agente la extensión de contrato del futbolista a fin de evitar que el Real Madrid y el resto de colosos que vienen tentándole vean en su fin de compromiso con los red devils un factor determinante para presentar una oferta al protagonista.

Cabe poner de manifiesto que Garnacho no es la primera opción de la casa blanca para reforzar su ataque, pero este informe revela que Florentino Pérez no descuida la opción del joven futbolista de 18 años, ya no mirando tanto al presente, sino al futuro del proyecto merengue, un futuro que ya va tomando forma con las últimas incorporaciones realizadas por la entidad.

La salida de Ronaldo de Old Trafford permitirá que Garnacho dé un paso adelante en los planes de Ten Hag ya que el jugador empiece a atesorar una mayor dosis de protagonismo que le permita reforzar del todo su gran abanico de cualidades y afianzarse como un jugador de primer nivel en Europa.

Eso sí, la iniciativa del United no puede ser más clara para alejar a Garnacho del Bernabéu lo máximo posible, una firma que se traduciría en un aumento exponencial del salario del nuevo Ronaldo. Con las decepciones vividas con Jadon Sancho y Antony, él es la gran esperanza de futuro en el club.