Fracasó como Umtiti, Joan Laporta lo regaló a Francia y será el sorpresón de Ten Hag para Varane

No está siendo el mejor comienzo de todos para el Manchester United. El conjunto entrenado por Erik Ten Hag no está dando los pasos esperados en una temporada donde se consideraba a los diablos rojos como firmes candidatos a Champions League y a dar batalla por las primeras plazas. Sin embargo, entre lesiones y falta de rendimiento, las cosas no acaban de salir como esperaban en Old Trafford. Es por este motivo que ya rastrean el mercado en busca de un nuevo compañero de zaga para Raphaël Varane.

Un viejo conocido del Camp Nou será el elegido

La zaga mancuniana está siendo duramente castigada por las lesiones. Las bajas de Reguilón y Lisandro Martínez han dejado muy mermado al equipo de Ten Hag, que según la información ofrecida por Fabrizio Romano, habría estrechado el cerco alrededor de Jean-Clair Todibo, que, tras su fracaso en el Barça, se ha convertido en una estrella de la Ligue 1 y en un central más que interesante.

Pese a que el paso del galo por can Barça fue de lo más decepcionante. La realidad es que a la dirección deportiva culé le faltó paciencia. Pues, con el caso de Samuel Umtiti todavía reciente, a Joan Laporta y Mateu Alemany les corrió demasiada prisa con un jugador que necesitaba algo más de tiempo y confianza, algo que no tuvieron en el Camp Nou, de donde echaron rápidamente a un Todibo al que veían como un 'Umtiti 2.0'.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta para el central galo, que a sus 23 años se proyecta como un central de futuro y con unas capacidades físicas de primer nivel que gracias a su 1.90 de estatura y junto a una salida de balón excelente, convierten a Todibo en un proyecto de central de equipo grande en toda regla.

Todo ello, junto con su gran inicio de temporada con el Niza, equipo con el que marcha segundo en Ligue 1, por delante del PSG, hace que se convierta en una joya para el United, que deberá rascarse el bolsillo si quiere sacar a Todibo de Francia para unirlo a Varane, pues su gran nivel no hace sino subir su cotización en el mercado.