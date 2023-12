Fracasó con Hojlund, pero Erik Ten Hag tiene el plan B para batir a Haaland a cambio de Jadon Sancho

No está siendo una temporada soñada para el Manchester United. El conjunto de Old Trafford está viviendo una temporada muy dura en cuanto a sus resultados. En este sentido, no hay ninguna línea exenta de polémica, pues si no se trata de Varane y Casemiro, es por Sancho, Hojlund o Rashford. Ante esta situación, Erik Ten Hag ha dado el visto bueno a una limpia donde espera que haya tanto bajas como altas.

Con todo, hay dos nombres que destacan por encima del resto para reforzar una delantera que ha sido un auténtico fracaso. En especial por un Hojlund que llegó para marcar diferencia y que todavía no sabe lo que es marcar un gol en la Premier League. En este sentido, según Sky, el elegido para responder a los goles de Erling Haaland es Serhou Guirassy, el delantero de moda en la Bundesliga que podría llegar en enero a cambio de apenas 15 millones de euros.

El guineano ya ha sido capaz de sumar 16 goles en los 11 partidos de liga que ha disputado, siendo el segundo máximo goleador del torneo tras un Harry Kane que está en otra órbita.

Por otro lado, Ten Hag no tendría suficiente con la llegada de Guirassy. Es por este motivo que se está planteando la posibilidad de mandar de vuelta al Borussia Dortmund a Jadon Sancho para recibir a cambio a Donyell Malen según informa Metro. Con la relación entre Sancho y Ten Hag completamente rota, cualquier oportunidad de sacar algo a cambio del extremo inglés serán grandes noticias para el Manchester United, que tiene en Sancho un negocio completamente ruinoso.

Por su parte, Malen es un perfil de extremo muy interesante para el United, que con el neerlandés incorporaría a un atacante tremendamente vertical y con facilidad para el gol, algo Antony ha demostrado no tener y que, con Rashford y Hojlund todavía encontrándose a ellos mismos, es fundamental contar con aportaciones goleadoras de otros jugadores.

Así pues, ante la grave crisis, tanto interna como deportiva, que está atravesando el conjunto de Manchester, Erik Ten Hag ya planea los primeros cambios de cara al próximo mes de enero para poder reconstruir un equipo que ahora está más de capa caída que nunca.