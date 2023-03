Fue el mayor talento de La Masia tras Messi, se fugó con Bartomeu y ahora media Premier lo quiere

A menudo se ha reconocido la cantera del FC Barcelona como una de las mejores no solo a nivel nacional, sino también continental e incluso internacional. No en vano, de ahí han salido nombres ilustres del fútbol como Leo Messi, Xavi Hernández, Sergio Busquets, Carles Puyol o Andrés Iniesta, entre otros. Sin embargo, a lo largo de la historia, y a diferencia de la lista de futbolistas nombrada anteriormente, también ha habido varios ejemplos de canteranos formados en La Masia que no han debutado en el primer equipo del Barça, pero que han conseguido triunfar lejos del Camp Nou.

Uno de estos casos fue el de Xavi Simons, considerado como uno de los mayores talentos de la historia de La Masia y que en julio de 2019, bajo el mandato de Bartomeu, decidió abandonar la disciplina azulgrana para firmar por el Paris Saint-Germain. Desde entonces las cosas para el neerlandés no han hecho más que mejorar, hasta tal punto que actualmente es uno de los jugadores con mayor rendimiento de Europa, lo que, según informa el Diario Sport, ha llamado la atención de varios equipos de la Premier League, como Arsenal, Chelsea o Manchester United, entre otros.

Y es que, desde luego, existen razones de sobra para fijarse en Xavi Simons, ya que, a sus 19 años de edad, el mediapunta es una garantía de gol y se ha confirmado como un jugador diferencial en zona de tres cuartos durante su nueva aventura con el PSV (cabe recordar que el pasado verano terminó contrato con el PSG y fichó libre por el equipo de Eindhoven). En este sentido, Xavi Simons es actualmente el máximo goleador de la Eredivisie con 12 goles y suma entre todas las competiciones 15 tantos y 7 asistencias esta temporada.

Unos datos muy llamativos, que se suman a un perfil futbolístico muy interesante, ya que el futbolista formado en La Masia ofrece mucha polivalencia, siendo capaz de jugar tanto de mediapunta como de interior, pero también en cualquiera de las tres posiciones de ataque, gracias a sus características que hacen de él un futbolista total, con un excelente nivel técnico en el uno contra uno, una gran inteligencia táctica a la hora de interpretar el juego, una muy buena finalización y con un gran nivel asociativo. Unas cualidades que han sido las culpables de que varios equipos de la Premier League estén muy pendientes de su futuro más próximo.