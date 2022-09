Giro de 180º con Cristiano: Ten Hag provoca el sorpresón, equipo nuevo

Cristiano Ronaldo no ha logrado su principal deseo en el mercado de fichajes veraniego que echó el cierre hace 11 días: salir de Old Trafford y llegar a un equipo que le permitiese disputar la presente edición de la Champions League. No obstante, lo que no esperaba el delantero portugués de 37 años es que, tras haberse visto obligado a permanecer en el club inglés por la escasez de ofertas recibidas, Erik ten Hag se convirtiera en su mayor enemigo.

El técnico neerlandés llegó al club hace dos meses en sustitución de Ralf Rangnick y su primera decisión tras arrancar la temporada no ha podido ser más sorprendente: dejar a Cristiano en el banquillo. El jugador luso ha perdido completamente su peso en el equipo y, más allá de haber sido superado por otros compañeros, apenas está teniendo minutos en estos primeros compases del curso.

Esto, como es obvio, es algo que CR7 no está viendo con buenos ojos ya que es la primera vez en su carrera que no es titular indiscutible, algo que ha propiciado lo que parecía imposible y algo inédito en su trayectoria profesional: quiere cambiar de equipo en enero, mes en el que estará abierto el mercado invernal de traspasos.

Según una información filtrada por The Sun, los propios compañeros de equipo del delantero portugués ya están haciéndose a la idea de que el crack dejará el club conforme el periodo de fichajes se lo permita, es decir, cuando haya finalizado el Mundial de Qatar. Cristiano sabe que está viviendo la que posiblemente sea su última campaña en la élite y no quiere desaprovechar este tiempo ostentando un rol secundario como el que acapara actualmente con Ten Hag.

Por ello, todo parece encaminado para que el ariete intente forzar su salida en enero, seis meses antes de que finalice su contrato con los red devils, protagonizando un nuevo culebrón que podría saldarse con el primer bombazo de 2023. Eso sí, ni mucho menos Ronaldo tiene tanto tirón como en años anteriores y, al igual que ha ocurrido en los últimos meses, le costará encontrar un nuevo destino que satisfaga sus necesidades tanto deportivas como económicas.