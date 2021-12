Golpe al mentón de Arteta y Odegaard: el crack, entre LaLiga y Serie A

Ha sido el Daily Mirror quien ha finiquitado el culebrón que se alarga ya durante varias temporadas en Londres y que en el curso presente debía tomar la vía del adiós a la capital inglesa o de la continuidad, habiendo certificado el citado mass media que es la primera de las opciones la escogida por el protagonista del Arsenal, lo cual abre un abanico a tres posibilidades al mismo jugador y al cuadro gunner a una nueva búsqueda de gol en el mercado.

Efectivamente estamos hablando de la marcha de Alexandre Lacazette del Emirates Stadium al término de su contrato en vigor, que culmina en junio de 2022 y que no tendrá renovación. Por ello Mikel Arteta, entrenador del equipo en el que juega el ex Real Madrid Martin Odegaard, desea que su buena racha (de resultados, por los cuales es cuarto en la Premier) no cese ni siquiera con la mala noticia de la pérdida del francés y ya buscan un posibles sustituto a precio razonable, como os contábamos en Don Balón.

Por otro lado, cabe preguntarse cuáles son las opciones del delantero francés, que, no olvidemos, es un punta de reconocida trayectoria en la Premier League, en la Ligue 1 y una garantía de peligro y creatividad en la punta de ataque. Pues bien, ahora su entorno maneja tres posibilidades: Atlético de Madrid, FC Barcelona e Inter de MIlan, siendo curiosamente el último club invitado a esta ‘fiesta’, el equipo nerazzurro, el que ha tomado ventaja por el jugador.

La incorporación de Ferran Torres al Barça, unidas a sus complicaciones en la operación salida y sus problemas financieros hacen que la proposición por Lacazette haya pasado a un segundo plano en el Camp Nou; hueco que ha llenado el Inter. De la misma manera, el Atleti se halla inmerso en su crisis deportiva en el presente más inmediato, una a la cual están prestando toda la atención, y toda vez que Lacazette solo saldrá en verano, desde el Wanda Metropolitano se ha pospuesto el interés, que lo hay, por el delantero. Por último, el Inter sí está al pie del cañón en este movimiento y tiene muchas papeletas de hacerse con un nueve con gol y vocación de 10, al estilo (salvando las distancias) Karim Benzema.