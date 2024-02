Golpe exprés de Guardiola a Barça y Madrid: fichaje del as que rivaliza con Vini y Mbappé, dan miedo

Lo que empezó como una anécdota se ha ido convirtiendo de realidad a una explosión meteórica que ya mantenía más que alerta al FC Barcelona y Real Madrid, sin embargo es finalmente el Manchester City, por orden de Pep Guardiola, su técnico, quien se lleva la bomba del mercado de forma exprés y deja LaLiga EA Sports huérfana.

O lo que es lo mismo, el City Group, que tenía preferencia en la decisión por el jugador en posesión del Troyes, ha movido ficha, dándole a los citizens a un jugador de 19 años que la está rompiendo, hasta el límite de ser considerado uno de los mejores extremos izquierdos de Europa en estos momentos, a la altura de Vinicius Júnior o Kylian Mbappé (cuando el francés juega en esa demarcación)

Es decir, confirmaba el entorno del equipo inglés que se hacía con los servicios de Savio, Savinho, jugador del Girona, dejando las oportunidades culés y merengues con el brasileño reducidas a cero. Es más, el mismo Fabrizio Romano aseguraba que el jugador ha declinado mantener en vilo su futuro -no había propuesta formal ni de Barça ni de Real Madrid- y rechazar las otras ofertas venidas de la Premier League y la Bundesliga, firmando con el City, con el que hará oficial su fichaje en las próximas horas/días.

🚨🔵🇧🇷 EXCLUSIVE: Manchester City agree deal to sign Sávio from parent club Girona in the summer.



Documents to be signed in the next days.



Despite bids from German and English clubs, Sávio will join #MCFC.



He’s now 100% focused on Girona to end the season in the best way. pic.twitter.com/oCDNy5d6Eo