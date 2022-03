Guardiola decide: 100 millones para Kane o la nueva estrella inglesa

Declan Rice está siendo una de las sensaciones de esta temporada en la Premier League. El jugador del West Ham ha explotado esta temporada a las órdenes de David Moyes y su rendimiento no ha pasado desapercibido para los ojeadores de los grandes clubes europeos. Su nombre ya ha sido asociado con equipos como Manchester City, Chelsea o Manchester United y su entrenador ha querido dejar clara su postura frente al jugador, quién lo quiera deberá pagar 100 millones de euros.

Claro y tajante ha sido David Moyes al ser preguntado en rueda de prensa sobre el interés y el futuro de su jugador. Según publica el Evening Standard ha sido el propio entrenador quien en rueda de prensa ha aludido al precio que tendrá que desembolsar cualquier equipo que quiera hacerse con sus servicios:” Declran Rice vale 100 millones”, aseguró el técnico escocés.

El centrocampista del West Ham está siendo uno de los grandes artífices del éxito del conjunto inglés esta temporada en la Premier League, a día de hoy los armeros se encuentran quintos en liga con 45 a tan solo dos puntos del cuarto clasificado que es el Manchester United (47) y a cinco de distancia del tercero, el Chelsea (50), curiosamente ambos han preguntado por el jugador, y continúan inmersos en la pelea por alzar este año el trofeo de la Europa League, su próxima rival será el Sevilla en los octavos de final.

Como señalábamos al principio el mediocentro de 23 años ha explotado este año. Titular indiscutible en la medular ha disputado en lo que va de curso 34 partidos. De los cuales 26 de ellos corresponden a la Premier League, 4 a la Europa League, 3 en la FA Cup y 1 en la Carabao Cup, y en todos ellos menos (uno de la FA Cup) ha sido titular. Además, ha disputado los 90 minutos de todos los encuentros de la liga. Hombre clave para David Moyes, de ahí que le haya tasado en 100 millones de euros.

Por su parte el jugador ha mencionado en declaraciones a medios ingleses que su ambición y su deseo de disputar el año que viene la Champions League:” Siento que soy uno de los mejores jugadores del mundo. Solo tengo 23 años por lo que todavía soy muy joen, a eso me refiero en ese sentido, pero en término de habilidad para jugar y la forma en la que me desempeño constantemente, me veo como un jugador muy establecido y con experiencia. Nuestro objetivo es la Champions League, es lo más urgente. El año pasado fue doloroso perderlo, pero seguimos adelante. La Champions League es un gran objetivo para mi y espero que algún día pueda jugar y hacerlo bien”.

Si el West Ham finalmente acaba cediendo su puesto de Champions League, Manchester City, Manchester United y Chelsea con equipos llamados a acabar entre los 4 primeros puestos esta temporada y puede que su deseo de jugar la competición pese mucho a la hora de decidir su futuro. Guardiola está muy atento sobre que sucederá con el jugador.