Lo de Julián Álvarez no es la única traición a Guardiola: ¿renovación y adiós al socio de Rodri?

No está siendo un mercado de fichajes nada sencillo para el Manchester City. Por la petición de Julián Álvarez de dejar el conjunto mancuniano fuera poco, a Pep Guardiola le ha llegado otra noticia complicada en materia de incorporaciones, pues según la información que llega de Florian Plettenberg, la salida de Joshua Kimmich esta temporada parece algo descartado y su renovación apunta a estar cada vez más cerca. Un duro varapalo para el City, que sabe que no podrá contar con el tan esperado socio de Rodri.

🚨First talks between FC Bayern and Joshua #Kimmich about a possible new contract beyond 2025 have taken place! More will follow …



„Joshua has been an important player for FC Bayern for many years and is expected to continue to be in the future“, Max Eberl announces in Seoul.… pic.twitter.com/b31P5Jp530