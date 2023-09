Haaland acaba con las dudas rompiendo récords: ni Cristiano Ronaldo ni Harry Kane fueron capaces

Erling Haaland ha sido el principal protagonista de la victoria por 5-1 del Manchester City frente al Fulham en la cuarta jornada de la Premier League. El noruego marcó tres goles y dio una asistencia a Julián Álvarez.

El actual campeón de la Premier League ha comenzado de forma inmejorable su intento de convertirse en el primer equipo en la historia de la competición en alzar el título en cuatro ocasiones consecutivas. El conjunto inglés ha logrado el pleno de puntos, doce de doce, antes del parón de selecciones. Su victoria frente al Fulham fue trabajada porque en la primera parte no pudieron ser tan superiores al rival como es habitual.

Un nuevo récord batido

Haaland acabó con la esperanza de los visitantes de llevarse algo positivo de su visitar al Etihad Stadium con tres goles y una asistencia. Una actuación imposible de frenar para los defensas del conjunto londinense, que llegaban de hacer un gran trabajo contra Arsenal y Tottenham. El delantero noruego se convirtió en el jugador que menos partidos ha necesitado para alcanzar la cifra de 40 tantos anotados en la historia de la Premier League. Solo 39 encuentros. Lo que ha provocado que los elogios hacia él y su voracidad en el área no cesen, ya que otros grandes goleadores como Cristiano Ronaldo o Harry Kane no se acercan a sus cifras.

“Este chico nació marcando goles y seguirá marcando goles toda su vida. No sería una sorpresa que consiguiera las mismas cifras que el año pasado, pero no importa si no las consigue. Hoy estuvo muy bien ayudando a otros jugadores también. Repartió una asistencia y tiene mucha influencia en el equipo. No se trata sólo de marcar goles”, decía Juanma Lillo en la rueda de prensa posterior al partido. Hay que recordar que Pep Guardiola tiene problemas de espalda y su segundo entrenador se está encargando de algunas de las labores en el campo y ante los medios de comunicación.

Dudas despejadas

El Manchester City venía de vencer al Burnley en los últimos minutos del partido con un gol de Rodrigo, antes, el ‘cyborg’ escandinavo había marcado un gol y fallado un penalti, por lo que podía haber alguna duda sobre si él volvería a asumir la responsabilidad de la pena máxima: “En primer lugar, Erling Haaland es alguien fuerte. No teníamos dudas de que iba a tirar ese penalti. Ha marcado muchos penaltis. Si hubiéramos sufrido otro penalti en el mismo partido en el que falló, lo habría lanzado. Eso es porque se ganó el derecho a lanzarlos. El que falló el fin de semana pasado no estuvo mal. Golpeó el poste y casi entra”, explicaba un Juanma Lillo encantado porque su equipo ha comenzado con pleno de puntos la Premier League 2023/24.