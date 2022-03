Haaland, Lewandowski y ahora Romelu Lukaku, arranca otro culebrón

El abandono de Roman Abramóvich a su cargo preponderante en el Chelsea, unida a la amenaza de imposibilidad de fichar que pesa sobre la entidad o esa situación que narra que el club sea vendido a otro capital, donde también se especula con un problema a corto plazo mucho más grave para la escuadra como sería la desaparición, quizá hayan revuelto más aún el asunto capital esta temporada en el plano deportivo del vigente campeón de Europa, como es Romelu Lukaku, pero lo cierto es que tras Erling Haaland y Robert Lewandoswski, con el ex del Inter arranca otro culebrón.

Primero fue La Gazzetta dello Sport quien puso el dedo en la llaga del Chelsea en general y del punta en particular al publicar que el delantero no solo estaba descontento en Londres, sino que estaba tratando de negociar su regreso a la entidad nerrazzura, por supuesto a espaldas de su actual equipo. Pero ahora en Inglaterra, tras descartar esta circunstancia, ha estallado el caso de manos del The Telegraph, que niega tales percances de forma más vehemente.

Es más, el citado mass media inglés señala que el delantero está horrorizado con la publicación de esta posibilidad, ya que, según esta fuente, él no habría iniciado negociación alguna con nadie. Sea como fuere, las versiones distan mucho del entorno de la Serie A al de la Premier League y todo hace indicar que, en condiciones normales, es decir si el Chelsea consigue estabilizar su situación institucional y tiene libertad en el mercado, Lukaku parece su mejor baza con Haaland.

Por otro lado, hay otra posibilidad, que también se ha barajado, y es que la situación en Stamford Bridge empeore hasta tal punto que se haga necesaria una desbandada para sostener a la institución capitalina, donde entonces, en cabeza de lanza del problema, estaría el goleador belga. Sea como fuere, el capítulo con el Chelsea y su viabilidad no ha hecho más que dar sus primeros pasos y Romelu Lukaku va a estar en el centro de esta problemática.