Haaland no da crédito: venta en Mánchester por João Félix ¿Qué pasó?

Quizá el interés manifiesto del Manchester United en conservar a Marcus Rashford o fichar a Cody Gapko no resida tanto, amén de la calidad que atesoran sendos futbolistas, en querer suplir la baja de Cristiano Ronaldo, sino en buscar un recambio de garantías a una decepción todavía latente en Old Trafford: Jadon Sancho. Erling Haaland, delantero del Manchester City, que fue compañero y amigo del extremo en Dortmund, no da crédito a su descenso a los infiernos.

Es más, si el pasado lunes os hablábamos de que Erik ten Hag tenía poca confianza en el extremo y por eso su número de minutos sobre el terreno de juego son tan escasos pese a haberle costado al club inglés algo más de 85 millones de euros, ahora se filtra desde la entidad que Sancho puede ser la bomba del United con respecto a próximas ventanas de transferencias: los red devils se plantean seriamente su venta ahora que todavía tiene cartel.

Piensen que de los 100 kilos que costaba hace solo algo más de una temporada, en Transfermarkt ha bajado hasta los 60, y sigue descenso, pero más allá de ello, la entidad del Teatro de los sueños cree que si lo vende por esa cifra podrá afrontar otras operaciones, como la del jugador neerlandés del PSV o incluso la de un João Félix que saldrá en invierno del Atlético de Madrid y en los últimos tiempos se asocia peligrosamente al Arsenal de Mikel Arteta.

El interés en el portugués y en el jugador de los Países Bajos y el ascenso en la plantilla de los diablos rojos de Erlanga y Garnacho, que muy probablemente todavía le resten más minutos al inglés, unida a la fragilidad mental del crack, hacen que el United, aunque sea veladamente, ya empiece a preparar su venta: ese dinero puede ser clave y el jugador, la apuesta millonaria en la Bundesliga, no ha funcionado. Erik ten Hag está convencido; ahora debe dar el paso un United que duda porque fue una jugada que se creía efectiva hace demasiado poco tiempo.

En lo que respecta al delantero de los skyblue, no sabe qué ocurre con su amigo, que en su última temporada en el Dortmund hizo en 38 partidos, 16 goles y dio 20 asistencias. Todo eso hoy se ha diluido.