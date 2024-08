Haaland se burla de Cucurella después de liquidar al Chelsea en el debut en Premier League

El Manchester City de Pep Guardiola arrancó con el pie derecho la Premier League y derrotó 2-0 al Chelsea en Stamford Bridge. Más allá de la gran actuación de los Citizens, todos los flashes se fueron con el delantero noruego Erling Haaland.

Es que además de anotar el primer tanto del encuentro, el futbolista tuvo un fuerte cruce con el defensor de los blues Marc Cururella. Ambos volvieron a verse las caras luego de que el español cantara una canción contra el noruego en los festejos por la obtención de la Europa 2024.

“Haaland tiembla, que viene Cucurella”, decía la letra de la canción que Cucurella entonó a capela delante de una gran cantidad de hinchas de La Furia.

Con este antecedente todavía fresco, los fanáticos del fútbol no dejaron pasar por alto lo que ocurrió en este reencuentro y con el minuto 13 del partido, momento en que Haaland y Cucurella quedaron cara a cara.

Antes de anotar el primer tanto, el delantero le ganó la posición al español, quien optó por levantar las manos para evitar que le cobraran falta y penal.

En entrevista con prensa inglesa, Haaland fue consultado por este cruce y dijo: “Bueno… Cucurella es un tipo divertido. El año pasado vino y me pidió la camiseta. Ahora cantó una canción sobre mí…”.

🔵 Erling Haaland tells @JanAageFjortoft: “Well, Cucurella is a funny man. Last season he asked for my shirt… and this summer he sings a song about me”. pic.twitter.com/uLJiOwB9Mw