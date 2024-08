Hizo la mejor dupla con CR7 en el United de Ferguson: lo creían retirado; tiene 37 años y nuevo club

La pelota rueda por la cancha de Old Trafford, es 2009 y Alex Ferguson dirige un partido más de su querido y apreciado Manchester United por la Premier League. La siguiente semana tiene Champions League y necesita tener a todos los jugadores al 100% de sus condiciones físicas y mentales. Un joven Cristiano Ronaldo asiste con su compatriota Nani a los entrenamientos y juntos vuelven a escribir una historia más de su travesía por Inglaterra tras su paso por Sporting Lisboa. Pasaron los años y sus caminos se dividieron, CR7 decidió alcanzar la gloria, así como Nani, con la Eurocopa con Portugal en 2016.

Tiempo después, Cristiano Ronaldo, con 39 años, no pensó en el retiro y decidió exhibir su fútbol en el Al Nassr de Arabia Saudita. Nani, por su lado, con 37, tampoco piensa en el retiro. Tuvo una aventura por el fútbol turco, pero decidió volver a sus orígenes, a su país, quiere quemar sus últimos cartuchos haciendo lo que más le gusta, escuchar a la fanaticada al ritmo de su toque de balón. Ese era Nani y lo sigue siendo, porque así lo decidió. Su paso por la MLS, el fútbol español, el italiano, contribuyó para transmitir su experiencia a los que quieren ser como él.

Nani es eterno

El Adana Demirspor de Turquía depositó su confianza en el ex Manchester United para que se distinguiera con su habilidad, por más que no sea el mismo de hace más de diez años. El vínculo de Nani terminó y su destino le deparaba un lugar conocido, su barrio, ya que de la mano del Estrela Amadora, el ex Sporting Lisboa seguirá pisando la pelota por una temporada más. El legado se mantiene y el extremo se está encargando que siga perdurando.

Melhor que uma surpresa, só mesmo duas 🤝⭐️ pic.twitter.com/JS3hWrYyej — CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) July 31, 2024

Su paso por Manchester

En Lisboa compartió camiseta con Cristiano Ronaldo, un hábito que sucedería después con los ‘Red Devils’. Con sir Alex Ferguson en el banco, Nani logró sumar nada más que 230 partidos, además de anotar 41 goles y brindar 70 asistencias. En total, logró la mayor cantidad de minutos en su carrera con 15.715. Asimismo, ganó ocho títulos con su exequipo: 4 Premier League, 2 Copas de Inglaterra, 4 Supercopas de Inglaterra, 1 Champions League y 1 Mundial de Clubes.

A nivel selección

Nani tiene encima partidos con la selección de Portugal como Mundiales, Eurocopa y demás. Formó parte de una generación importante de futbolistas que sacaron adelante un equipo que pudo aspirar a más. Y tras años de lucha incansable, llegó el momento de tocar el cielo y, junto a Cristiano Ronaldo y compañía, levantar la Eurocopa en 2016 contra Francia. De esa manera, cerró una historia de 112 partidos con su nación y no piensa cortar la buena racha a nivel de club.