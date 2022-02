Interés del Milán en el fichaje frustrado del Liverpool el 31 de enero

El Liverpool fue uno de los grandes agitadores del mercado invernal, los ‘reds’ ficharon a Luis Díaz por 45 millones, uno de los jugadores más pretendidos por los grandes clubes europeos y estuvieron a punto de hacerse con los servicios de unos de los futbolistas que protagonizarán las portadas de los medios de comunicación en el futuro, hablamos del centrocampista del Fulham Fabio Carvalho.

El conjunto de Merseyside estuvo a punto de realizar dos grandes incorporaciones el pasado mes de enero, pero finalmente el jugador portugués no puso hacer las maletas rumbo a Anfield, a tal situación aludía el entrenador alemán en rueda de prensa:” Obviamente seguimos interesados en él, sería una locura si no fuese así. Sólo que, en este momento, obviamente, no está en nuestras manos. Este tipo de acuerdos, fue bastante tarde antes de que se cerrara la ventana de trasferencias de nuevo y por eso al final no funcionó, Pero ya veremos qué pasa”, señalaba el técnico.

Quizás el ex del Borussia Dortmund cuando dijo que no está en sus manos quiso hacer referencia al interés de otros equipos en contratar al jugador de 19 años del Fulham, y es que según las últimas informaciones del medio de comunicación Calciomercato el Milan está hechizado por el talento del jugador.

Stefano Pioli ansía poder contar con el talento luso la próxima temporada. El joven futbolista suma 7 goles y 4 asistencias en lo que llevamos de temporada, pero es la personalidad y la calidad de sus jugadas por lo que la dirección del conjunto italiano se ha fijado en él.

Fabio es un diamante en bruto con un amplio margen de mejora. El Liverpool le quiere, pero se ha encontrado un nuevo competidor en la carrera por hacerse con servicios. El 31 de enero no puso incorporase a las ordenes de Klopp incluso habiendo pasado el reconocimiento médico por falta de tiempo y ahora parece que se complica aún más su futuro red, por ello los dirigentes de Merseyside han acelerado las conversaciones en las últimas horas para dejar todo atado y que no haya sorpresas el próximo verano. Veremos que acaba pasando.