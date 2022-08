Klopp harto: perdió todo y le premian, Ancelotti y Guardiola se burlan

La temporada pasada terminó con más sombras que luces para el Liverpool de Jurgen Klopp, que salió derrotado en la final de la Champions ante el Real Madrid y perdió la Premier League tan solo un punto por debajo del Manchester City. Sin embargo, según ha dado a conocer el prestigioso diario L'Equipe, el conjunto red es el equipo que más jugadores aporta a la lista de los 30 nominados a ganar el Balón de Oro con seis. Algo que, en absoluto, sirve de consuelo al técnico alemán pese a imponerse en dicha clasificación a sus dos despiadados verdugos mencionados anteriormente.

Lo cierto es que tanto el conjunto de Ancelotti como el de Guardiola aportan también a 6 jugadores de sus actuales equipos, pero los casos de Rüdiger y Haaland no cuentan al jugar la temporada pasada en el Chelsea y en el Dortmund, respectivamente. Así las cosas, el Liverpool presenta un importante elenco de estrellas como Alexander Arnold, Luis Díaz, Fabinho, Van Dijk. Salah y Mané. Este último, ha firmado este verano por el Bayern de Munich, pero eso no quita que su sensacional campaña el curso anterior en Anfield no haya pasado desapercibida para los grandes amantes del fútbol.

Así mismo, el reciente flamante fichaje de los 'reds', el uruguayo Darwin Núñez, también ha entrado en tan prestigiosa selección, aunque su gran año fue completado en otro club como es el Benfica al igual que ocurría con los casos de Rüdiger y Haaland. Con el brillante refuerzo del charrúa, Klopp aspira a conseguir los importantes títulos que se le escaparon, aunque la consecución de las dos copas de Inglaterra aliviaron en parte dichas importantes pérdidas.

Como curiosidad, en la lista mencionada sobre tan importante galardón entregado al mejor jugador del mundo durante el año, destaca la ausencia del gran Leo Messi. Por primera vez desde el año 2005 el argentino se ha quedado fuera de los candidatos a alzarse con el premio, algo que evidencia que su temporada con el París Saint-Germain fue muy deficiente al igual que la de Neymar, que tampoco ha sido nominado para ganar.