Klopp se lo quita al Sevilla: el joven central que quiere el Liverpool

El Liverpool FC de Jürgen Klopp es, sin lugar a duda, uno de los mayores fracasos de lo que va de temporada futbolística en Europa. Muy alejado de las posiciones que dan acceso a la UEFA Champions League, los reds necesitan hacer cambios drásticos en una plantilla que, después de haberlo ganado todo bajo las órdenes del técnico alemán, parece estar muy acomodada.

Es por ello por lo que Victor Nelsson, actual futbolista del Galatasaray, estaría en los planes de Jürgen Klopp para reforzar la defensa de los ingleses de cara a la próxima temporada, tal y como informa el medio turco Fanatik.

Victor Nelsson supondría un gran refuerzo para el técnico alemán del Liverpool FC, ya que es un defensa con mucha proyección. En este sentido, y con tan solo 23 años, el central del Galatasaray se ha consolidado como un habitual en las convocatorias de Dinamarca y apunta a disputar su primer mundial en Qatar 2022.

En lo futbolístico, Victor Nelsson destaca por ser un futbolista muy físico, contundente e inteligente tácticamente. En este sentido, el danés se ha consagrado como un auténtico especialista en robar balones y sabe leer los espacios en defensa con una gran facilidad. Además, su altura (185cm) le permite ser imponente en los duelos aéreos. Una serie de características que serían las culpables del interés mostrado por Jürgen Klopp.

Por su parte, no es la primera vez que Victor Nelsson ha sido relacionado con un equipo de Champions League, ya que durante el verano pasado fue el Sevilla FC, comandado por su director deportivo Monchi, el que intentó hacerse con sus servicios. Sin embargo, y a pesar de que los andaluces llegaron a presentar una oferta formal de 15 millones de euros, los turcos no aceptaron la propuesta y Victor Nelsson no se movió de Estambul.

La razón principal de su fichaje fallido por los hispalenses fue el monto final del traspaso, ya que el Galatasaray pidió 20 millones de euros. Una cantidad que el Sevilla no estuvo dispuesto a pagar, pero que no supondría ningún problema para un Liverpool que tiene las arcas llenas y a la espera de reforzar su plantilla.