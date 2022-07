Koundé hizo daño y su amigo al rescate de Tuchel: Azpilicueta en vilo

Nuevo intento del Chelsea de sacar tajada del mercado tras la decepción que supuso la marcha del pretendido Koundé al Barcelona. El central francés no ha sido el único que ha renunciado a los ‘blues’ para irse con los culés, ya que Raphinha y Dembélé también sonaron para un equipo que no ha podido ganar el pulso a otro grande por firmar jugadores de nivel top. Aun así, Tuchel no pierde la esperanza y ahora compite con Manchester United y Juventus por los servicios del francés Pavard. Lateral derecho que vería con buenos ojos la operación según informa ‘Sports Bild’.



El jugador del Bayern tiene contrato hasta 2024, pero la llegada del lateral del Ajax, Mazraoui, le quita de posibilidades de protagonismo en el equipo. Los bávaros, pese a ello, quieren sacar provecho de la venta del jugador y le han tasado en 30 millones dado el cartel de campeón del mundo que aún posee de cuando logró el título con la selección francesa en 2018. Las últimas temporadas de Pavard con el equipo alemán no han sido del agrado del futbolista, que se ha visto más tiempo haciendo las veces de central que jugando en el puesto donde sobresalió en el Stuttgart.



Este refuerzo vendría a confirmar los rumores de que Azpilicueta podría marcharse, precisamente, al Barcelona. El español seguiría así los pasos del central danés Christensen, y el Chelsea se vería en la tesitura de dejarlo salir si no quiere perderlo gratis la temporada que viene al acabar contrato. Tuchel, declaró contar con su capitán para el curso próximo y dejó claro que, en ningún caso, será una ganga para el Barcelona dada la similitud que el técnico expuso con Koulibaly, que les costó 40 millones con prácticamente la misma edad que el navarro.



Así pues, en este juego a tres bandas el que se ha salido con la suya ha sido Koundé, que ya es oficialmente jugador del Barcelona tras desoír las continuas propuestas lanzadas por el conjunto londinense. Un Chelsea que sigue afanado en firmar nuevas incorporaciones después que solo Sterling y el mencionado Koulibaly hayan llegado hasta el momento.