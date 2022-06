La difícil tarea de Ten Hag en el Manchester United: CR7, De Jong…

El Manchester United actual no es más que las cenizas del que en su momento fue el club más importante de Europa y el que competía de tú a tú con Real Madrid, F.C. Barcelona, AC Milan o Bayern de Múnich.

Erik ten Hag tiene ante sí un reto mayúsculo. Los medios deportivos tendemos a abusar de varias palabras como "increíble" o "revolución", pero lo que el holandés debe realizar en Mánchester no es una exageración periodística, si no lo que necesita el club para volver a flote y resurgir de sus cenizas.

Jose Mourinho fue el último en conseguir un título con los 'red devils', la UEFA Europa League en la temporada 2016/17, por lo que el aficionado del Manchester United anhela volver a luchar por objetivos más grandes. Esta necesidad de volver a ser lo que fueron durante tanto tiempo hace que los resultados deban ser a corto plazo, aunque Ten Hag sabe que es imposible no mirar más a largo plazo para que el proyecto funcione, necesitando de la paciencia de la directiva y los aficionados para poder hacerlo posible.

El entrenador holandés sabe que debe cambiar prácticamente a la mitad de la plantilla para empezar de cero. Uno de los problemas es que son muchos los jugadores que se marchan sin recibir nada a cambio, pese al alto coste que tuvieron sus fichajes. Paul Pogba, Cavani, Matic, Juan Mata o Jesse Lingard dejan el club sin aportar una libra a la entidad, complicando aún más si cabe la tarea de Ten Hag, por no hablar de jugadores como Cristiano Ronaldo y Harry Maguire, cuyo futuro en el equipo parece condicionar el inicio del proyecto.

Ten Hag tiene la difícil tarea de convencer a estrellas de primer nivel para que refloten a un Manchester United que no jugará la Liga de Campeones la próxima temporada. Y es que, aunque Liverpool y Manchester City estén a un nivel por encima del resto, la Premier League es muy complicada, si estás unos años sin luchar por estar entre los cuatro primeros ya es muy difícil meterte en esa batalla de nuevo.

Uno de los nombres que más interesan a Ten Hag es el de Frenkie de Jong, su futbolista capital en el Ajax y sobre el que quiere cimentar el centro del campo del Manchester United, pero el que quiere jugar Europa League los jueves y pelear por ser cuarto en Inglaterra. Si no puede convencer a su pupilo, ¿cómo hará para convencer a jugadores que no conocen su forma de trabajar? Es el caso de Darwin Núñez, quien en principio también habría rechazado desembarcar en Old Trafford. La empresa que tiene el holándes entre manos no es sencilla, por lo que ponerse al frente de la misma ya muestra la valentía del entrenador.

El 'teatro de los sueños' se ha convertido en los últimos tiempos en el escenario perfecto para las pesadillas de los seguidos 'red devils', quienes ahora deben tener paciencia y confiar en Erik ten Hag.