La falta de respeto del Manchester United a una leyenda viva del club: a nadie más que Alex Ferguson

Manchester United perdió vigencia con el pasar de los años, pasó de ser competitivo en Champions League y ni siquiera lograr meterse en el mejor torneo del continente europeo y solo conformarse con levantar la FA Cup. Erik ten Hag llegó luego de una serie de técnicos que no hicieron más que el United permanezca en primera división. Quien miró en el palco desde su salida fue Alex Ferguson, exentrenador y responsable de la gloria del equipo inglés en sus mejores años.

Sir Alex Ferguson, como también es conocido, ocupaba un rol importante en el club de embajador, pero ya es cosa del pasado, luego de que se confirme de que la leyenda viva se desempeñará en otro rubro. La información, una vez confirmada, generó tal revuelo en las redes sociales que se tomó como una falta de respeto a Ferguson, quien dedicó toda su vida como entrenador a la institución de Old Trafford. De todos modos, seguirá asistiendo de forma gratuita a los partidos de Premier u otras competiciones.

No es más embajador

No acaba octubre y las noticias relacionadas al Manchester United no paran, ya que Fabrizio Romano citó a Adam Crafton, de ‘The Athletic’, que informó que Alex Ferguson no es más embajador del club. Resulta que INEOS decidió cortar el contrato multimillonario que ligaba a la leyenda con el United. Esto generó un revuelo importante en redes sociales.

🚨 INEOS have decided to cut Sir Alex Ferguson’s multi-million-pound ambassadorial contract with Manchester United, reports @AdamCrafton_ on @TheAthleticFC.



Ferguson will remain a non-executive director at the club, still obviously welcome to attend Man United games. pic.twitter.com/4uOjJQZqwE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024

El nuevo rol de Ferguson

Las cosas cambiaron de pronto en el entorno del United, Erik ten Hag sigue siendo el técnico principal, pero en el ambiente de Ferguson las cosas no serán iguales. Pero el club no dejará a sir Alex así nada más sin nada a su favor, pues lo designó oficialmente como director no ejecutivo del club. El periodista señala que seguirá asistiendo a los partidos de forma gratuita.

Leyenda viva del Mánchester

Alex Ferguson ha ganado más que 38 títulos desde que dirigió al Manchester United por primera vez, una auténtica muestra de lo que fue su legado y que hasta la fecha nadie lo ha superado. Ganó desde Champions League hasta múltiples campeonatos locales, y además, fue designado dos veces como mejor entrenador del mundo.