La futura estrella mundial brilla con Rashford y Varane, rechaza al Madrid y el Bernabéu lo llora

Erik ten Hag ha conseguido revertir la dinámica tan adversa sufrida por el Manchester United durante la última década y, si la presencia de Marcus Rashford o Raphael Varane en el equipo está siendo vital para facilitar su cometido en los red devils, la irrupción de Alejandro Garnacho también es otra de las grandes noticias vividas en el presente curso en el feudo inglés.

El internacional argentino aún no ha logrado asentarse en el ‘11’ de gala del técnico neerlandés, pero su rol como revulsivo está resultando clave para que el equipo haya logrado dar la vuelta a encuentros tan importantes como el disputado hace un mes ante el Manchester City y sus prestaciones invitan a pensar que, con tan solo 18 años, se convertirá en una estrella mundial en un futuro no muy lejano.

Fruto de su excelente labor en el United equipos como el Real Madrid comenzaron, antes de que se celebrara el Mundial de Qatar, a prestar más atención a Alejandro Garnacho con vistas a cerrar una incorporación sumamente prometedora que podría brindar muchos éxitos al proyecto blanco, pero la última filtración de 90Min supone un varapalo para los intereses del club español: el Manchester United se ha sentado a negociar con el joven futbolista la extensión de su contrato hasta 2028.

Garnacho actualmente se encuentra vinculado con el conjunto inglés hasta 2024 y, entre otros motivos, este condicionante ha incentivado el interés de la directiva merengue en hacerse con el atacante nacido en Madrid, pero el Bernabéu ahora no puede hacer otra cosa que llorar la próxima renovación del futbolista en Old Trafford, una renovación que el club tratará de sellar ante de que finalice el curso, entre otras razones, para no adentrarse en la ventana de transferencias sin tener amarrada su continuidad.

El argentino ha registrado 4 goles y 6 asistencias en el presente curso, unas cifras que, a pesar del poco minutaje acaparado, ponen de manifiesto su importancia en los planes de un Ten Hag que es el primer interesado en seguir contando con el crack.