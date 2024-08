La Premier vuelve a arrasar en España: esta vez en Atlético Madrid; ya no es el engreído de Simeone

El mercado estival de fichajes ha tomado una nueva forma para los equipos de LaLiga que lideran el campeonato como lo son Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid. Este último, con Diego Simeone como líder, tiene la intención de romper la hegemonía y hacer valer su condición como equipo duro que está listo para enfrentar a cualquier rival. Las próximas llegadas de Conor Gallagher y Julián Álvarez aumentan las expectativas en la afición y, eso provoca, a su vez, inminentes posibles salidas del Wanda Metropolitano.

Bajo esa lógica, sale a la luz el nombre de Joao Félix, quien se unió a la escuadra colchonera tras su último paso por el Barcelona en calidad de cedido. El portugués, quien ha pasado por más de un club en los últimos años, no logra encontrar su espacio y desde la Premier League, precisamente el Aston Villa, está al tanto de la situación del ex Benfica. La intención de los ingleses es claramente ofertar por los servicios del luso para la nueva temporada que se avecina. Sin embargo, hay detalles que aún impiden que esto se realice con éxito.

Aston Villa quiere a Félix

Los equipos ingleses constantemente buscan la forma de ser más competitivos y para llegar al objetivo es necesario contar con jugadores aptos. Joao Félix es el indicado para Aston Villa y así lo hizo saber el periodista Héctor Gómez, quien confirmó que hay un interés formal por parte de los de Birmingham para con el delantero. El tema está en que la luz verde se da si se concreta el traspaso de Jhon Duran a Arabia para así contar con los recursos.

Lo que el Atlético pide

El comunicador afirma que el ex Chelsea dio el visto bueno para que el fichaje tome forma, aunque hay un detalle que Atlético Madrid exige antes de realizar la operación. Gómez apunta que, si bien Unai Emery quiere volver a ver a Félix como estrella, el monto del Aston Villa no llega a los 40 millones de euros, menos de los 60 millones que exige el Atleti por su futbolista. En síntesis, el equipo de la Premier considera que no es el precio real del atacante en el mercado.

La postura de Simeone

La vuelta de Joao a Madrid ha traído buenas noticias para él, a diferencia de su temporada pasada cuando volvió a vertirse de colchonero. Esta vez, tuvo minutos en los últimos juegos de pretemporada y Diego Simeone resolvió una incógnita sobre la repercusión del ex Porto. "Está en la plantilla en las mismas condiciones que sus compañeros y le valoraremos por el trabajo, su esfuerzo y rendimiento y lo que pueda dar en su competencia con sus compañeros. Pensamos en el club y en el equipo y así será hasta el día que esté con nosotros", mencionó.