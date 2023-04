Lampard no se va solo, Boehly hace limpia en el Chelsea: fuera 249M y pescan Madrid, Barça y PSG

La eliminación de Chelsea ante el real Madrid ha sido la confirmación de una sintomatología que se vislumbró al principio de temporada con Thomas Tuchel, se acentuó al tiempo con su sucesor, Graham Potter y que ha tomado tintes dramáticos con consecuencias de la mano de Frank Lampard. Y estás pasan por reducir masa salarial y vender, donde al menos 249 M pueden movilizarse en una limpia en la que podrían pescar Barça, Madrid y Paris Saint-Germain.

Dinero que salió y no va a volver

La pérdida de los ingresos venidos de la Champions League, también de la Europa League, es ya una realidad del ejercicio que planea poner en marcha el Chelsea en la campaña próxima, donde el gran objetivo ha de ser el de la conquista de la Premier League y, por ende, volver a la Liga de Campeones. Para ello deberá encontrar un equilibrio entre los jugadores que fichó, por valor de más de 600 millones de euros, y los que ya tenía; de todo eso salen muchos descartes, el primero el del entrenador interino, Frank Lampard. Pero hay más, mucho más.

Sobre el míster no hay mucho más que decir, desde que llegó ha perdido todos los partidos y ha caído 4-0 (marcador global) ante el Madrid en Champions, de modo que no es el elegido. Pero resta saber quiénes se irán entre la amplia plantilla blue. Pues bien, de ello sabemos que jugadores que no cuentan como Mason Mount, Hakim Ziyech, Pierre Emerick Aubameyang o más recientemente João Félix valorados por Transfermark en 65, 18, 7 y 50 millones de euros y en la agenda de Liverpool, PSG, FC Barcelona y, de vuelta, el Atlético; a otros que interesan a grandes clubs y pueden dejar enormes cantidades en las arcas, como Recce James (69) que gusta al Madrid o Mateo Kovacic (40) que interesaría al City, pueden ser la solución a los problemas financieros que posee el equipo de Stamford Brigde, el cual, recordemos, se enfrenta a una deuda salarial de más de 340 millones de euros.

Restaría saber quién será el entrenador, donde todo hace indicar que el elegido puede ser Mauricio Pochettino, y si este salva o vende a ciertos jugadores de los nombrados, pero la limpia, por un lado u otro, va a venir. Si los seleccionados son los enumerados, el Chelsea conseguiría cerca de 249 M.