Lopetegui pacta con Florentino, 1ª venta 23/24: lágrimas del Bernabéu

La puesta de largo de Julen Lopetegui en el Sevilla automáticamente señaló a ciertos jugadores del Real Madrid que contaban poco para Carlo Ancelotti y que podían tener acomodo en el cuadro andaluz, como luego se comprobó que ocurriría con Isco Alarcón. Ahora, habiéndose puesto el vasco al mando del Wolverhampton sucede lo mismo: el técnico español quiere pescar por duplicado en el Real Madrid y en ambos casos tiene el beneplácito de Florentino Pérez.

El nombre de Mariano Díaz está entre esta dupla, pero no es de él del que hablamos, sino de uno de los capitanes del Real Madrid, un jugador casi icónico en la casa blanca pero que cuenta muy poco para Carlo Ancelotti, menos aún con la llegada de Antonio Rüdiger. Sí, estamos hablando de Nacho Fernández, cuyo tren del Mundial pasó por no jugar (también porque Luis Enrique no confía en él, no sabemos si precisamente por su falta de minutos), como han hecho en el pasado otras tantas oportunidades y unas cuantas más que están por venir. En la actualidad, una de ellas, la de los wolves, no la quiere dejar ir.

Es por eso que Nacho habría tomado la vía del adiós del Real Madrid al final de temporada, en consenso con Julen Lopetegui, que lo quiere en sus filas. El defensa acaba contrato con el club merengue en junio de esta temporada, lo ha ganado todo con el Madrid en estas 13 temporadas en el club de Chamartín y a sus 32 años no quiere dejar pasar la opción de jugar en la Premier League, junto a un entrenador que siempre lo valoró y lo entendió.

Es más, con la cercanía del Mundial de Qatar, Nacho no olvida que él estuvo en Rusia 2018 defendiendo los colores patrios y lo estuvo con Lopetegui como míster de La Roja. Después llegaría el fichaje del técnico por el Real Madrid y su fulminante destitución que dejó a España sin entrenador en el Mundial (Fernando Hierro entró, sin suerte, de urgencia).

De esta forma, Lopetegui y Florentino están en todo de acuerdo con la decisión de Nacho, esa que pone punto y final a la etapa del capitán en el Bernabéu tras más de una década ligada el Madrid, donde ha ganado 21 títulos, entre ellos 5 Champions League. No, no le ha ido mal, ahora toca buscar suerte en la mejor liga del planeta: tampoco parece mala opción. En la 23/24 no estará de blanco.