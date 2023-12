Lopetegui y Zidane, incrédulos: Ratcliffe quiere matar a Casemiro y fichar al fracasado de los 1000M

De los fracasos del Manchester United se ha pasado a cierta normalización de los mismos, pero Jim Ratcliffe, nuevo copropietario del club quiere salir de eso limpiando la entidad y para ello se van perfilando multitud de estrategias. Muchas de ellas señalan a Casemiro o Raphael Varane como representantes de lo caro y veterano del pasado, eso que debe salir, pero también apunta a la cabeza de Ten Hag, que se mantiene por ahora por lo caro de su despido. Ahora bien, el neerlandés va a caer de cara a la 24/25, donde sonaban nombres como Zidane o Lopetegui para dirigir al club, y sin embargo el mismo magnate estaría sopesando otra variante distinta, la del fracasado en Londres.

Y con ello ya hay reacción de los hinchas de los red devils, que veían hasta cierto punto positivos los cambios profundos en el club para salir del pozo en el que la entidad se ha metido prácticamente desde que Alex Ferguson se fue del club, sin embargo el nombre del posible elegido para dirigir el equipo ha sido un jarro de agua fría, una decepción, y es que Graham Potter es el favorito para el banquillo de los diablos rojos.

Es verdad que el Chelsea en estos momentos está en una situación pareja -o incluso peor- que la del United, acabando con buenos jugadores y entrenadores debido a un problema más profundo que parece no tener solución, y eso situaría fuera de culpa a Potter sobre su paso por Stamford Bridge; pero, claro, hay quien piensa, con razón: si al míster de Solihull le fue mal en la capital de Inglaterra pese a la inversión de 1000M de la entidad capitalina, qué hace pensar que no le sucederá lo mismo en Old Trafford.

Y es lógico que genere muchas reticencias el fichaje de un preparador al que la mala racha del Chelsea le superó.

Una etapa tan corta como intranscendente

Recordemos que Potter llegó al cargo de los blues el 8 de septiembre de 2022, pero su malísimo rendimiento y resultados obligó al club londinense, presidido y en propiedad de Todd Boehly, a destituirlo el 2 de abril, es decir, que no llegó a sentarse una temporada entera en el banquillo del Chelsea (solo 22 partidos). Dicho lo cual, ¿es esta la solución a los problemas de los red devils?