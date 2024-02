El destino final de José Mourinho deja mudos a Pogba y Hazard: tiembla la UEFA y no es por Madrid

La debacle de dos de los equipos más poderosos del planeta a nivel económico es un asunto de total actualidad en la Premier League, y así como el United, dentro de sus miserias, soporta más o menos la competición, el Chelsea, el otro club en un estado deplorable, se desangra pese a su ingente inversión, las más grande de los últimos dos años en Europa. Y ya saben, para los incendios, como bien atestiguan leyendas de la Premier como Hazard o exjugadores como Pogba, hay en la élite un bombero recurrente: José Mourinho.

De Old Trafford a Stamford Bridge

Afirmó el entorno del técnico luso una vez este fue despedido de la AS Roma que el entrenador no quiere ir a Arabia Saudí porque tiene cuentas pendientes, siendo el equipo del Teatro de los sueños un club que le gusta e interesa entre esos retos que se plantea en el futuro inmediato, pero en el coliseo del club blue piden a marchas forzadas que regrese The Special One y eso tiene un eco en Todd Boehly, mandamás en la escuadra de Londres.

Concretamente en la derrota por goleada del Chelsea ante el Wolverhampton (2-4), último partido liguero, se escucharon cánticos contra el magnate y Mauricio Pochettino y en favor de Roman Abramóvich, que se cargó la competición inglesa una vez estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, y el mismo Mourinho. Pues bien, puede que Boehly, con el fin de reconducir la situación, escuche los segundos.

Así lo afirma Metro, quien pone a Mourinho entre los candidatos para sustituir a Pochettino, al que se conservará seguramente hasta final de temporada ante la total ausencia de retos en el equipo inglés. Y por lo oído en el estadio londinense y lo que maneja la directiva del club capitalino, Mourinho sí puede ser el recambio de Pochettino, aunque para ello tendrá que ganar una puja en la que se coloca a nombres como Míchel, Roberto De Zerbi, Zidane, Xavi o incluso Xabi Alonso. Recordemos que Mourinho, que dirigió en sendos equipos a jugadores de la talla de Paul Pogba o Eden Hazard, al menos sí obtuvo títulos en sus estancias en Mánchester y Londres.