Messi, Kane, CR7, Haaland y Mbappé no tuvieron tantas llamadas: PSG, Bayern, Barça y City lo quieren

A diferencia de lo que ocurre y ha ocurrido en el FC Barcelona con Xavi Hernández y en el Bayern de Múnich con Thomas Tuchel, el Liverpool y Jürgen Klopp sí han sido fieles a su palabra y han separado sus caminos, tal y como parece que harán el Manchester City y Pep Guardiola en 2025, lo que lleva al técnico germano a ser ahora mismo el entrenador más cotizado de cara a esa fecha o en cuanto se ponga a tiro.

Muchos grandes y a la espera de Pep

De momento, Klopp no espera entrenar en la campaña 24/25, que se tomará de relax para pensarse si desea continuar entrenado o decide dejarlo por el momento. Personas cercanas al míster aseguran que la idea es regresar, pero se tomará su tiempo para ver dónde puede volver a ilusionarse como lo ha hecho en Anfield. Sobre ello, hay cuatro candidatos claros que ya le han comunicado que si decide regresar, les gustaría contar con él, como son PSG, Bayern, Barça y City. Pero lógicamente hay más.

Dado que el fútbol de élite puede dar muchas vueltas, las posibilidades de Klopp son casi infinitas. Para empezar, podría acabar como seleccionador nacional, tanto de Alemania o Inglaterra como de España, donde 2025 es un horizonte en el que se hacen propicios todos estos desenlaces. Y como estas siete posibilidades hay bastantes más. Lo que está claro es que Klopp de momento lo deja y no abre ninguna puerta, aunque en la suya tocan casi todos: puede decirse que ni Messi, Harry Kane, CR7, Haaland o Kylian Mbappé han tenido tantos pretendientes.

En ESPN, el preparador germano dijo que “tengo que empezar con el resto ahora y luego ya veremos. Pero no es ahora cuando siento que he de pensar en ello, tal vez dentro de un año, por el momento es un hasta luego”, comentaba, asegurando que, para entonces, supuestamente en 2025 solo habrá que “mirar afuera qué clubes están obviamente disponibles y cosas así. Habrá oportunidades, pero ahora no me siento aquí y pienso, 'tal vez dentro de un año aproveche eso'. En este momento es un hasta luego”.