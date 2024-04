Messi le dio el 10 y el Brighton no espera más: patada por otro de La Roja, papelón en el Camp Nou

Los hay que sí creían en una reconversión, en la liberación física y mental de un jugador que prometía tanto que el Barça le designó con el 10 como heredero de nada menos de un tal Leo Messi, y todos ellos, los que pensaban así, al menos por ahora, se la han pegado: el jugador no solo no ha vuelto a su mejor nivel, sino que ha perdido protagonismo hasta el punto que su equipo de préstamo no lo quiere y ya le ha encontrado sustituto… en La Roja.

Pocos minutos, menos protagonismo y peor continuidad

Ni los minutos, ni el protagonismo, ni la continuidad han acompañado a Ansu Fati en su aventura en el Brighton & Hove Albion Football Club, donde los números han sido quizá la peor de sus fases en el club: ha jugado solo 1.023 minutos en 28 partidos donde ha hecho 4 goles y ha dado 1 asistencia, es decir, el peor bagaje posible para lo que se pensaba sería un auténtico salvavidas en la carrera del crack de La Masia. Y encima es descartado por el entrenador que suena para sustituir a Xavi Hernández en el Barça, Roberto de Zerbi, por un compañero suyo en la Selección Española de Fútbol.

Otro que tiene complicado seguir

Asegura Give me sport que el Tottenham no quiere continuar ligado a Bryan Gil y que es el Brighton el club que está interesado en contratarlo, precisamente para cubrir la baja de Ansu Fati; es decir, que un jugador que cuenta poco para los spurs y que también lleva varias temporadas rindiendo muy por debajo de lo que apuntaba, le quita el puesto al ex 10 culé.

Esto nos habla de la situación que se le presenta al Barça con Ansu Fati, el cual tiene contrato (hasta 2027) y cuyo estatus ha bajado muchísimo, lo que complica su venta, que por otro lado es la salida que ya espera conseguir el Barça en el mercado veraniego 24/25. La que fuera estrella de La Masia se deshace.