Mikel Arteta quiere dejar sin respuestas al Real Madrid: Odegaard le necesita para ganar la Premier

La llegada de Kai Havertz al Arsenal es uno de los fichajes más importantes que se han producido en este mercado de fichajes. El mediapunta dejó el Chelsea a cambio de 75 millones de euros para jugar junto a Martin Odegaard y Declan Rice.

Mikel Arteta quiere ganar la Premier League y acabar con el dominio que está teniendo el Manchester City en las últimas temporadas. Para ello, el técnico vasco sabe que necesita una plantilla muy completa y llena de talento. Las 38 jornadas del campeonato inglés son las más exigentes del mundo y cualquier mala racha puede acabar con las opciones de levantar el trofeo que tantos desean los aficionados ‘gunners’ después de muchos años sin competirlo hasta el final.

Con la misión de poder alcanzar esas metas el Arsenal ha hecho dos grandes fichajes este verano. El primero en anunciarse fue Kai Havert, que llegó desde el Chelsea por 75 millones de euros. El alemán marcó en gol que le dio la Champions League al equipo ‘blue’, pero su nivel en Premier League no ha sido suficiente y Pochettino no puso problemas a su salida. Todd Boehly había asegurado a Nkunku y necesitaba ingresar. El mediapunta también sonó para el Real Madrid como una opción para sustituir a Karim Benzema, pero el interés no fue más allá.

Elogios de Arteta

“Ha encajado muy bien. Creo que jugó un partido muy bueno contra el Manchester City, tuvo dos grandes ocasiones para marcar y no lo hizo, pero todo lo que hizo aparte de eso fue excelente. El otro día también jugó en dos posiciones diferentes a lo largo del partido, una como número ocho y otra como número diez. Estoy muy contento con lo que está aportando al equipo, su intensidad, su movilidad, su amenaza, su comprensión del juego y de los espacios, y la forma en que se ha adaptado a los chicos, así que estoy muy, muy contento con él”, decía el técnico vasco, que sabe que necesitará una mejor versión de Havertz para alcanzar el objetivo que se ha marcado él y su plantilla, ganar la Premier League.