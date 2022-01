Mourinho cambió la historia del United con su no a Cristiano Ronaldo

La relación entre José Mourinho y Cristiano Ronaldo no había terminado de la mejor manera posible tras haber coincidido durante tres años en el Real Madrid de comienzos de la pasada década. Fueron tres temporadas muy intensas en las que pasó prácticamente de todo y en la que los dos portugueses tuvieron que hacer frente al mejor Barcelona de la historia, aquel que un año antes había logrado el sextete (2009) y que impresionó a Europa durante años.

Pero pese a ser capaces de hacerse con algún título y de salir victoriosos contra tal noble enemigo en más de una ocasión, el desgaste entre ambos fue tremendo y la cosa no terminó especialmente bien entre los dos. Cuando Mou había salido ya del Madrid dijo aquello de “yo entrené a Ronaldo, no a éste, al verdadero, el Ronaldo brasileño”. Aquello molestó a CR7, que no se mordió la lengua y contestó aquel “Yo no escupo en el plato en el que como”.

Mourinho volvió a Inglaterra y el asunto se enfrió. Pero en el verano de 2018 sus caminos volvieron a cruzarse aunque, debido a la respuesta de Mourinho, fue tan solo una posibilidad y no algo real. El comentarista de talkSPORT Jim White ha revelado que cuando Cristiano salió del Madrid dirección Juventus el luso fue ofrecido a Mourinho, pero este rechazó la oferta: “no fue posible porque José Mourinho dejó claro que en ese momento tenía otras prioridades” ha declarado el periodista Jim White.

Es cierto que en aquel momento el ataque de los ‘red devils’ estaba muy bien conformado con cracks del nivel de Romelu Lukaku, Anthony Martial y Marcus Rashford. Pero decir no a un Cristiano como era el de 2018 parecen palabras mayores. Mourinho decidió entonces y la historia del United fue la que fue. El portugués fue destituido finalmente a finales de 2018 y con ello las puertas a Cristiano se volvieron a abrir en Old Trafford.

Finalmente el tren del cinco balones de oro volvió a pasar en verano de 2021 aunque quedará por saber como habría sido la historia del cuento si el de Madeira hubiese firmado por los ingleses en 2018, cuando su nivel era todavía de estrella mundial como demostró en aquella edición de la Champions League con actuaciones antológicas.