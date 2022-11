Negativa durísima a Mendes por CR7 tras la de Mbappé: solo una salida

Si hubo un tiempo en el que Cristiano Ronaldo era pretendido, aún acercándose ya al tramo final de su carrera, por varios de los grandes clubs del continente, ese tiempo ha pasado. Una vez salió de la Juventus de Turín, el Manchester City se interesó por él, también el Bayern de Múnich e incluso el Chelsea, estos dos últimos preguntaron por él hasta verano, pero todo eso es historia y cada uno de esos clubs, incluido el PSG de Kylian Mbappé, le cierran la puerta. Pero no solo esos, Jorge Mendes recibe la negativa más dura, esa que deja al luso con una sola salida.

Y es que si el mismo Paris Saint-Germain ha comunicado, según The Athletic, que no está interesado en fichar a Cristiano Ronaldo en próximas fechas, que no entra en sus planes de futuro; ahora ha sido el Sporting de Lisboa, según The Sun, el club que le vio nacer, el que ha dicho que no hay nada con el delantero y que no lo va a haber, lo que le deja a CR7 en una posición casi desesperada de cara a enero.

Tengan en cuenta que el Manchester United ya ha tomado durísimas acciones contra la rebeldía del punta, unas que pasan de la sanción económica a la expulsión y rescisión de su contrato, y en esas, parece, el ariete tiene todas las de perder. Pero no es en ese punto donde CR7 y Jorge Mendes se han equivocado, sino en el medio de su órdago: meterse con su entrenador y con el United de forma pública, en una entrevista, ha sentado mal a todo el mundo del fútbol en general, y todo él le cierra las puertas a Cristiano Ronaldo.

El Real Madrid fue el primero tras su salida de Turín, al que se han sumado el resto de grandes entidades enunciadas, incluido el club luso, y ahora Mendes le hace saber a Cristiano Ronaldo que quizá su mejor opción, tal vez la única, será irse fuera de Europa, a Estados Unidos o una liga menor, para ganar dinero y mantenerse en activo si quiere tratar de llegar a la próxima Eurocopa. Y ni siquiera esto último no lo tendrá fácil: también lo han rechazado sus compañeros de selección, por lo que está acorralado. Ahora mismo, CR7 es un estorbo. Parece mentira.