Ni Casemiro preveía el as en la manga de Ten Hag: fijo de Luis Enrique

A vueltas con la salida más que probable de Cristiano Ronaldo en enero, el Manchester United no solo tiene el frente del luso abierto, sino alguno más, incluso asuntos más importantes que el de la estrella ibérica caída en desgracia. Por ejemplo, la renovación de Marcus Rashford, elegido por Gareth Southgate para representar a Inglaterra en la Copa del Mundo o la continuidad en la portería de David de Gea. Y este último caso concretamente sorprende a Casemiro, una de las estrellas red devils, por el nombre de Luis Enrique que baraja Erik ten Hag como recambio del meta español.

Entre las probables elecciones de Lucho con España para la cita de Qatar estaba muy fuertemente asentada la del portero suplente de Unai Simón, como es Robert Sánchez, y al final se confirmó que el jugador del Brighton va como segundo recurso al Mundial, tras el portero del Athletic Club de Bilbao; pues bien, es el mismo Sánchez quien está en la agenda del equipo de Old Trafford si no se llega a un acuerdo con su compatriota, De Gea, y el plan inicial de Ten Hag.

Tengan en cuenta que el actual portero del United es el guardameta mejor pagado del mundo y eso es algo que los diablos rojos quieren revertir. De Gea, hoy por hoy, quizá ni sea un top-3 mundial (para gustos, colores) de modo que no tiene sentido su sueldo. Por eso le van a ofrecer al meta un acuerdo muy a la baja; lo que no está tan claro es que este vaya a aceptar tal propuesta. Y si no lo hace, Sánchez es una de las dos alternativas.

Hay que decir en este asunto, que la portería que guarde las espaldas a Casemiro y compañía la temporada que viene tiene un nombre predilecto para Ten Hag: Diogo Costa, portero del Oporto, sin embargo, resalta Fabrizio Romano y Caught Offside que el jugador del equipo luso cuesta 75 millones de euros (su cláusula de rescisión), lo que lo convierte en un futbolista carísimo; dicho lo cual, Sánchez gana enteros.

Así las cosas, Sánchez tiene posibilidades de ser una nueva estrella en el Teatro de los sueños: está en Qatar y es verdad que no es la primera opción ni la segunda del United, pero sí la tercera; lo cierto es que si Costa y De Gea fallan, el segundo portero de Luis Enrique en el Mundial guardará las espaldas a Casemiro y Erik ten Hag. El mercado, dictará sentencia.